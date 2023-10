Horner zet Red Bull op scherp: 'Dit kan voor complicaties zorgen'

Redactie

Maandag 2 oktober 2023 16:54

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft zijn team gewaarschuwd voor de beperkte tijd die het team zal krijgen in de komende Grand Prix-weekenden. Zo staan er een aantal sprintraces gepland en de teambaas wijst naar de moeilijkheden tijdens zo'n soort weekend. Daarnaast lijkt de inzending van Michael Andretti het enige team te gaan worden dat nog kans maakt op een startbewijs in de Formule 1. De Amerikaan wil het compleet anders gaan doen dan het team van Haas en hoopt zijn naam weer terug te brengen in de koningsklasse. Bekijk de video hieronder of op YouTube.