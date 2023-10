'Apple wil exclusieve uitzendrechten F1 veroveren', Horner zet Red Bull op scherp | GPFans Recap

Vincent Bruins

Zondag 1 oktober 2023 21:41

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het is bijna de week van de Grand Prix van Qatar. Het zal een Sprintweekend zijn en dus zet Red Bull Racing-teambaas Christian Horner zijn renstal en coureurs op scherp. Peter Windsor analyseert ondertussen de situatie omtrent de Mercedes-auto en ziet McLaren stappen maken. Vergeleken met 2022 is Aston Martin ook een team dat vooruitgang heeft geboekt. Haar engineering director hoopt echter op een regelwijzing van de FIA voor 2026. Een team dat dan aan de Formule 1 hoopt mee te doen is Andretti en Michael Andretti laat dan ook weten het anders aan te gaan pakken dan Haas. Ondertussen komt er ook nieuws uit over enorme bedragen: Williams is verwikkeld in een rechtszaak dat gaat om 149 miljoen dollar, en Apple zou jagen op exclusieve uitzendrechten en dan hebben we het over bedragen van 2 miljard dollar.

Windsor ziet uitdaging voor Mercedes: "Begrijpen de auto niet zo goed als McLaren"

Peter Windsor, voormalig Formule 1-team en sponsormanager, is er nog niet zo zeker van dat Mercedes in 2024 een grotere uitdager van Max Verstappen en Red Bull Racing kan zijn dan in 2023 het geval is geweest. Op zijn YouTube-kanaal laat Windsor zich uit over de situatie bij Mercedes, waar ze al het hele seizoen op zoek zijn naar een succesvol concept. "Als ze in de basis wisten wat het probleem was, dan hadden ze er nu beter voor gestaan. Kijk naar McLaren. Mercedes begon het jaar beter dan McLaren, maar nu zijn ze langzamer. Je zou kunnen zeggen dat ze de auto niet zo goed begrijpen als McLaren op dit moment haar bolide begrijpt. Het is niet goed voor een team als Mercedes. Ze zijn Mercedes, ze hebben fantastische faciliteiten, supergoede motoren, afdelingen. En toch begrijpen ze nog niet hoe de auto werkt."

Andretti duidelijk over plannen in Formule 1: 'Gaan het compleet anders doen dan Haas'

Andretti Autosport lijkt het enige nieuwe team te zijn dat nog kans maakt op een startbewijs in de Formule 1. Michael Andretti hoopt zijn naam weer terug te brengen in de koningsklasse. "Het zou enorm belangrijk voor ons zijn," legde hij uit bij SPEED SPORT. "We hebben een geschiedenis [in de Formule 1], zeker met mijn vader. En je kan ook General Motors niet vergeten. Zij zijn nog nooit in de Formule 1 geweest en dit zou baanbrekend zijn. Wat ons team compleet anders maakt vergeleken met hoe Gene Haas het doet, is dat zij een deal hebben met Ferrari en hun auto is ontworpen door Ferrari. Onze auto zal van eigen ontwerp zijn en we zullen zelf de auto ontwikkelen. Hier wordt erg hard aan gewerkt."

Rechtszaak tussen Williams en voormalig sponsor om 149 miljoen dollar verplaatst naar Californië

Voormalig sponsor ROKiT vindt nog altijd dat Williams op frauduleuze wijze informatie heeft achtergehouden over of het nou wel of niet over de middelen beschikte om een competitieve auto te ontwikkelen, en dus heeft het opnieuw het Britse team aangeklaagd. Nu gaat het om een bedrag van $149.528.550 (141,2 miljoen euro). Omdat de Formule 1 tegenwoordig een connectie heeft met Miami, wilde ROKiT-baas Jonathan Kendrick dat de rechtszaak zou plaatsvinden in Florida. Kendrick had de handen ineengeslagen met Larry Klayman, een bekende advocaat die ook was betrokken in zaken tegen presidenten Bill Clinton en Barack Obama. Klayman mag zijn beroep echter niet meer uitoefenen in Florida, vanwege een andere zaak. "Ik geef niet op. We gaan de rechtszaak opnieuw indienen in Californië," heeft Kendrick nu tegenover Motorsport.com bevestigd.

Aston Martin blijft aandringen op standaard versnellingsbak: "Financieel zinvol"

Luca Furbatto, engineering director van Aston Martin, heeft zijn team in 2023 stappen zien maken. De Italiaan ziet echter richting 2026 mede dankzij de nieuwe en moderne campus mogelijkheden en hoopt dat de Formule 1 standaard versnellingsbakken gaat gebruiken om de kosten te besparen. Op de site van Aston Martin spreekt Furbatto duidelijke taal: hij wil dat de teams in de koningsklasse vanaf het seizoen 2026 of zelfs eerder een standaard versnellingsbak gaan gebruiken. Er is echter flink wat weerstand, aldus Furbatto. "We dringen aan op een gestandaardiseerde versnellingsbak omdat het financieel zinvol is in een omgeving met een kostenplafond. We worden geconfronteerd met hevige tegenstand."

Horner zet Red Bull op scherp: 'Drie sprintraces kunnen voor complicaties gaan zorgen'

Teambaas Christian Horner heeft Red Bull Racing en zijn coureurs Sergio Pérez en Max Verstappen gewaarschuwd voor de beperkte mogelijkheden die ze zullen krijgen om aan de auto's te werken tijdens de resterende Sprintweekenden van dit seizoen. Dit begint al komende week tijdens de Grand Prix van Qatar. "We hebben nu veel sprintraces voor de boeg, bijna alle andere races zijn sprintraces," vertelde Horner tegenover MotorsportWeek. "En je hebt een sessie om je auto te repareren, dat kan veel druk opleveren, als je niet op tijd klaar bent. Als je een beetje regen hebt of een gecompromitteerde sessie, dat kan het erg ingewikkeld maken."

'Apple wil met miljardenbod poging doen exclusieve uitzendrechten F1 te veroveren'

Volgens de laatste editie van tijdschrift Business F1 is Apple 'serieus' over het uitbrengen van een 'blockbuster'-bod in de toekomst op de mondiale rechten om F1 uit te zenden. Er wordt gedacht dat de deal tot 2 miljard dollar per jaar zou kunnen kosten, een bedrag dat twee keer zoveel zou zijn als de Formule 1 momenteel ontvangt voor hun wereldwijde tv-rechten. Het rapport stelt dat Apple kijkt naar een 'glijdende schaal' van exclusiviteit, beginnend bij een initiële 25 procent van de complete uitzendrechten, voordat het zich uiteindelijk richt op 100 procent over vijf jaar, wanneer de resterende contracten met nationale en internationale omroepen aflopen.