Remy Ramjiawan

Zaterdag 30 september 2023 14:58 - Laatste update: 15:05

Volgens voormalig Formule 1-teambaas Eddie Jordan zou Red Bull Racing er goed aan doen om Sergio Pérez na het 2023-seizoen al aan de kant te schuiven voor Liam Lawson. De Ier is van mening dat het team de kans heeft om een nieuwe 'Sebastian Vettel' te produceren en is het nog maar de vraag wat Daniel Ricciardo uiteindelijk kan doen.

Het zitje naast Max Verstappen bij Red Bull Racing is in 2023 meer dan ooit een gespreksonderwerp geworden. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de kwakkelende vorm van Pérez. De Mexicaan kan voorlopig niet mee met zijn teamgenoot en hoewel dat natuurlijk geen schande is, is hij wel te vaak achter de concurrenten te vinden. Jordan vindt in de Formula For Success Podcast dat 'Checo' zijn krediet heeft verspild en wijst naar jong bloed.

Kans grijpen

"Zet Lawson in de auto. Grijp die kans, want je hebt de kans om een nieuwe Vettel te maken", zo legt Jordan uit. Lawson heeft met zijn invalbeurt voor Ricciardo bij AlphaTauri de twijfels weggenomen over zijn status, maar er is op dit moment geen plek voor de Nieuw-Zeelander. Een jaartje langs de kant als reservecoureur lijkt de enige andere optie te zijn, ook zijn er geluiden die wijzen naar het zitje van Logan Sargeant bij Williams, maar daar lijkt toch wel het één en ander voor te moeten gebeuren.

Lawson niet door de vingers laten glippen

Jordan twijfelt daarnaast of Ricciardo ooit nog op zijn oude niveau zal gaan komen en hoopt dat Red Bull niet het talent van Lawson door haar handen laat glippen. "Het is echt moeilijk om te zien hoe Daniel dat gaat doen... Verlies Lawson echter niet, ik denk dat hij echt goed is." Het is nog onduidelijk wat er voor Lawson in petto ligt bij Red Bull, al ziet Jordan hem wel binnen afzienbare tijd naast Verstappen zitten. "Ik denk dat hij volgend jaar of het jaar daarna bij Red Bull terechtkomt."