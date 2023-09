Viaplay en Formule 1 kondigen samenwerking aan, Ricciardo geeft update over rentree | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Vrijdag 29 september 2023 21:45

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De vrijdag was in de racewereld gevuld met behoorlijk wat interessant nieuws. Voor de Nederlandse Formule 1-kijker kwam naar buiten dat er een samenwerking komt met F1TV Pro. Sergio Pérez deed op zijn beurt een aantal opvallende uitspraken over de kritieken die hij krijgt op zijn prestaties van de afgelopen weken. Daarnaast was er nog een bijzonder 'spookverhaal' over Mercedes en QR-codes.

Viaplay en Formule 1 kondigen samenwerking aan: F1TV Pro onderdeel van abonnement

Viaplay en de Formule 1 hebben hun handen ineen gesloten voor een "strategische samenwerking." Klanten van de streamingdienst krijgen als onderdeel van hun abonnement ook toegang tot F1TV Pro. De samenwerking gaat in vanaf het Formule 1-seizoen 2024 en versterkt volgens het persbericht "de positie van Viaplay als Nederlandse thuisbasis van de beste en meest populaire sporten ter wereld." F1TV Pro blijft in Nederland echter ook als losstaand product beschikbaar. Hele artikel lezen? Klik hier

Ricciardo laat eventuele rentree in Qatar afhangen van simulatortest

Daniel Ricciardo vertelt begin volgende week te zullen besluiten of hij fit genoeg is om in Qatar weer achter het stuur van zijn AlphaTauri te kruipen, of zijn hand nog wat langer de tijd te geven te herstellen. "Dat zal een soort van mijn eerste test zijn om te zien waar ik sta, en vanaf daar zullen we een beslissing nemen." Hele artikel lezen? Klik hier

Mercedes reageert op spookverhaal rondom QR-code en blikjes Red Bull in Japan

Het team van Mercedes heeft een opvallend verhaal dat de afgelopen dagen rondging op social media, ontkracht. Een onhandig geplaatste QR-code in Japan zou ervoor hebben gezorgd dat onder andere Lewis Hamilton een vrachtlading aan Red Bull-blikjes bezorgd zou hebben gekregen. Hele artikel lezen? Klik hier

Davidson ziet gefrustreerde Hamilton: "Max en Red Bull vernietigden de concurrentie"

Anthony Davidson vertelt frustratie te bespeuren bij Lewis Hamilton. Volgens de voormalig Formule 1-coureur lopen de zevenvoudig wereldkampioen en zijn team achter de feiten aan. "Je bespeurt een zekere frustratie bij hem", klinkt het in de podcast van Sky Sports F1. "Verstappen en Red Bull Racing gingen er [in Japan] eenvoudig met de overwinning van door en lieten niets heel van de concurrentie. Na zo'n race ben je daar direct na afloop kapot van." Hele artikel lezen? Klik hier

Pérez komt met bijzonder verweer op kritiek: 'Komt ook omdat ik Mexicaans ben'

Sergio Pérez ligt de afgelopen races behoorlijk onder vuur wegens zijn tegenvallende resultaten en crashes van de afgelopen weken. De Mexicaanse coureur wijst nu op een opvallende reden voor de kritieken die hij te verwerken krijgt én noemt daarnaast ook de naam van George Russell. "Dit soort dingen gebeuren nu eenmaal vaak in de Formule 1 en zo werkt het ook in een teamomgeving. Daarnaast heb ik het gevoel dat het feit dat ik Mexicaans ben er ook veel invloed op heeft." Hele artikel lezen? Klik hier