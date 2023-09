Redactie

Vrijdag 29 september 2023 12:44

Het team van Mercedes heeft een opvallend verhaal dat de afgelopen dagen rondging op social media, ontkracht. Een onhandig geplaatste QR-code in Japan zou ervoor hebben gezorgd dat onder andere Lewis Hamilton een vrachtlading aan Red Bull-blikjes bezorgd zou hebben gekregen.

Hamilton gaf tijdens het raceweekend op Suzuka een interview voor de F1 world feed vanuit de hospitality van Mercedes. Achter de zevenvoudig wereldkampioen was echter kort een QR-code zichtbaar. Een aantal fans kon hun nieuwsgierigheid niet in bedwang houden en besloot de code te scannen. Het bleek te gaan om een QR-code waarmee drinken konden worden besteld voor personeel van Mercedes, waaronder Hamilton, George Russell en teambaas Toto Wolff.

Artikel gaat verder onder video

Spookverhaal

Het voorval deed al snel de ronde op social media, waarna het verhaal ontstond dat er een grote hoeveelheid blikjes Red Bull was besteld voor het Mercedes-trio, uiteraard verwijzend naar de grote concurrent: Red Bull Racing. De waarheid blijkt echter minder spectaculair. Mercedes heeft het verhaal namelijk ontkracht en uit de doeken gedaan dat het überhaupt niet mogelijk zou zijn geweest om via de QR-code een bestelling te plaatsen voor mensen die niet ter plaatse waren.

Mercedes, Qr code visibile durante l’intervista di Hamilton: gli spettatori ordinano Red Bull https://t.co/BefBtu7uDx pic.twitter.com/HDqXXdTTg0 — Serie B BKT (@serieB123) September 27, 2023

Geen bestellingen

"Alhoewel de QR-code zichtbaar was tijdens dat interview, was het niet in gebruik voor mensen die niet ter plaatse waren", zo wordt een woordvoerder van Mercedes geciteerd door de Amerikaanse site Jalopnik. "Het hospitality-team werd dus niet overweldigd [door een grote hoeveelheid bestellingen] en dit verhaal komt niet voort uit bronnen binnen Mercedes."