Jan Bolscher

Vrijdag 29 september 2023 11:11 - Laatste update: 11:15

Daniel Ricciardo vertelt begin volgende week te zullen besluiten of hij fit genoeg is om in Qatar weer achter het stuur van zijn AlphaTauri te kruipen, of zijn hand nog wat langer de tijd te geven te herstellen.

Ricciardo maakte eerder dit seizoen in Hongarije zijn rentree als Formule 1-coureur bij AlphaTauri, ter vervanging van de ontslagen Nyck de Vries. De 34-jarige Australiër liep in Zandvoort echter een breuk in zijn middenhandsbeentje op bij een crash in de tweede vrije training, waardoor hij nu al weer enige tijd aan de kant staat. Liam Lawson neemt momenteel de honneurs waar. Ondanks dat de jonge Nieuw-Zeelander grote indruk maakt, hoeft Ricciardo niet te vrezen voor zijn zitje. Zowel hij als teammaat Yuki Tsunoda zijn inmiddels bevestigd voor 2024.

Simulatortest

Dat geeft Ricciardo ongetwijfeld wat rust, die nu de tijd kan nemen om zijn hand volledig te laten herstellen, in plaats van zo snel mogelijk weer achter het stuur te kruipen. Het is dan ook nog de vraag of hij volgende week in Qatar weer deel zal nemen. In gesprek met Perth Now vertelt hij begin volgende week in de simulator te zullen stappen: "Dat zal een soort van mijn eerste test zijn om te zien waar ik sta, en vanaf daar zullen we een beslissing nemen", klink het. "Ik wil absoluut rijden in... laten we zeggen de komende paar weken. Dat is het plan. Begin volgende week zou ik meer moeten weten."

Stoeltje veiliggesteld

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner liet eerder al iets soortgelijks optekenen: "Zijn herstel gaat goed, maar hij heeft zijn stoeltje voor volgend jaar veiliggesteld. Is het dan nodig om een overhaaste terugkeer in Qatar te maken?", klonk het tegenover Sky Sports. "Het is misschien veel handiger om zichzelf wat beter voor te bereiden op Austin, wat ook nog eens een heel hobbelig circuit is. Ik weet dat hij zijn vizier op Qatar heeft gericht. Hij rijdt volgende week in de simulator en dan zullen we een beslissing maken."