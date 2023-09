Jan Bolscher

Vrijdag 29 september 2023 16:09

Anthony Davidson vertelt frustratie te bespeuren bij Lewis Hamilton. Volgens de voormalig Formule 1-coureur lopen de zevenvoudig wereldkampioen en zijn team achter de feiten aan.

Red Bull Racing is dit seizoen bij uitstek de te kloppen factor. Van de verreden zestien races wist de formatie er maar liefst vijftien te winnen. Dertien keer was het Verstappen die als tweede over de streep kwam, twee keer teammaat Sergio Pérez. Mercedes is ondertussen met Aston Martin, Ferrari en McLaren in gevecht voor de tweede stek in het constructeurskampioenschap. De Zilverpijlen lijken inmiddels op de goede weg te zitten, maar de performance van de W14 verschilt nog erg per circuit.

Frustratie bij Hamilton

Volgens Davidson is het dan ook niet meer dan logisch dat Hamilton er een beetje moedeloos van wordt: "Je bespeurt een zekere frustratie bij hem", klinkt het in de podcast van Sky Sports F1. "Verstappen en Red Bull Racing gingen er [in Japan] eenvoudig met de overwinning van door en lieten niets heel van de concurrentie. Na zo'n race ben je daar direct na afloop kapot van."

Voordeel op de concurrentie

De Brit vervolgt: "Lewis weet het, Mercedes weet het, iedereen weet het. Red Bull heeft momenteel hetzelfde soort voordeel als dat wat Mercedes had [tussen 2014 en 2022, red.]. Als je zo'n voordeel hebt en kampioenschap na kampioenschap binnenhaalt, geeft je dat enorm veel tijd om de auto voor het jaar erop te ontwikkelen. Je loopt constant voor op de concurrentie. De tegenstander probeert het gat te dichten [in het huidige seizoen, red.], terwijl jij aan de auto van volgend jaar kan beginnen."