Viaplay en Formule 1 kondigen samenwerking aan: F1TV Pro onderdeel van abonnement

Jan Bolscher

Vrijdag 29 september 2023 08:29 - Laatste update: 08:30

Viaplay en de Formule 1 hebben hun handen ineen gesloten voor een "strategische samenwerking." Klanten van de streamingdienst krijgen als onderdeel van hun abonnement ook toegang tot F1TV Pro.

De samenwerking gaat in vanaf het Formule 1-seizoen 2024 en versterkt volgens het persbericht "de positie van Viaplay als Nederlandse thuisbasis van de beste en meest populaire sporten ter wereld." F1TV Pro blijft in Nederland echter ook als losstaand product beschikbaar. Via F1TV Pro kunnen abonnees gebruik maken van extra opties zoals internationaal commentaar, meerdere onboard-camera's, beelden vanuit de pitlane, streams vanuit de paddock en het beluisteren van boordradio's.

Reactie Verstappen

In het persbericht is ook een reactie van Max Verstappen opgenomen, die een samenwerking met Viaplay heeft: "Ik ben trots op de unieke content die we in samenwerking met Viaplay produceren voor zowel de fans in Nederland als de rest van de wereld", leest het. "Het is goed nieuws dat Viaplay en F1TV Pro gaan samenwerken waardoor de Nederlandse kijkers elk raceweekend van nog meer actie kunnen genieten."