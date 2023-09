Remy Ramjiawan

Dinsdag 26 september 2023 21:16

McLaren-teambaas Andrea Stella prijst de vooruitgang dat het team uit Woking blijft boeken, maar stelt dat Red Bull Racing en dan met name Max Verstappen, nog steeds een stapje te ver weg staat. De renstal wist afgelopen zondag met Lando Norris en Oscar Piastri het podium te delen met de Nederlander.

McLaren kende een dramatische start van het seizoen, waarvan al duidelijk was dat het team met een auto was begonnen waar geen gang in zat. Sinds de updates in Oostenrijk is de weg omhoog echter gevonden. Daar waar Aston Martin lange tijd kon genieten van de status van het team achter Red Bull Racing, lijkt die eer nu bij McLaren te liggen. Stella gaat bij Motorsport.com in op die opwaartse spiraal en stelt dat het team op de goede weg is, maar dat er nog wel een aantal stappen te nemen zijn.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen nog niet in zicht

Op de vraag of Red Bull Racing al te pakken is, reageert Stella: "[Ze zijn] nog steeds een stap te ver. Maar eerlijk gezegd lijkt het er op dit moment op dat Max vooral een stap te ver is." De volgende race op de kalender is de wedstrijd in Qatar en daar verwacht McLaren hoge ogen te gooien, al vermoedt Stella dat Red Bull ook wel goed uit de voeten kan in Qatar. "Hoewel er een aantal circuits kunnen zijn waar we competitief kunnen zijn - ik denk dat Qatar een fatsoenlijk circuit voor ons zou moeten zijn - ben ik bang dat de karakteristieken die wij leuk vinden, ook de karakteristieken zijn waar Red Bull juist uitblinkt. Dus we moeten realistisch zijn dat we een aantal situaties nodig hebben om de laatste stap te kunnen maken."

Doorontwikkeling

In maart werd bekend dat de voormalig technisch directeur van het team, James Key, het veld moest gaan ruimen, als onderdeel van de reorganisatie. Het doel van het technische team is duidelijk: "Ik denk dat iedereen bij McLaren, vooral de technische leiding, zich er heel goed van bewust is dat het ontwikkelingstempo al hoog ligt. En dat moeten we blijven nastreven. Als we volgend jaar in Bahrein zijn, zullen we zien wie zich sneller heeft kunnen ontwikkelen. We hebben bij Aston Martin gezien dat je in de winter grote stappen kunt maken, of zoals bij McLaren, dat je het zelfs tijdens het seizoen kunt doen."