Lars Leeftink

Zaterdag 23 september 2023 21:42

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag veroverde Max Verstappen op overtuigende wijze en met overmacht pole position voor de Grand Prix van Japan, reageerde het internet op kenmerkende wijze op de dominante sessie van de Nederlander, maakte AlphaTauri bekend dat Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda ook in 2024 het rijdersduo zullen zijn en was Karun Chandhok erg onder de indruk van Verstappen tijdens de kwalificatie in Japan. Dit is de GPFans Recap van 23 september.

Verstappen grijpt met overmacht pole position voor Grand Prix van Japan

Max Verstappen veroverde zaterdagochtend Nederlandse tijd pole position voor de Grand Prix van Japan door op P1 te eindigen en in Q3 twee uitstekende rondjes te rijden. De Nederlander liet Oscar Piastri en Lando Norris achter zich, terwijl Ferrari moest leven met P4 en P6. De samenvatting lezen? Klik hier!

AlphaTauri kondigt Tsunoda en Ricciardo aan voor Formule 1-seizoen van 2024

Scuderia AlphaTauri heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag aangekondigd dat Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo hun handtekening hebben gezet onder een nieuw contract. Beiden zullen tot en met in ieder geval eind 2024 uitkomen voor het team uit Faenza. Liam Lawson blijft de reservecoureur van de twee teams van Red Bull en moet dus nog even wachten op een vast zitje in de koningsklasse. Meer lezen? Klik hier! Reacties van het internet zien? Klik hier!

Het internet reageert op zeer dominante pole position Verstappen in Japan

Max Verstappen heeft zaterdagochtend in Suzuka op zeer dominante wijze beslag gelegd op pole position voor de Grand Prix van Japan, voor Oscar Piastri en Lando Norris. Zoals vaker het geval is dit seizoen, heeft de dominante sessie van de Nederlander de meningen op het internet verdeeld. Meer lezen? Klik hier!

Chandhok zag 'één van de beste kwalificatierondjes ooit': "Zonder Max tweede op de grid"

Max Verstappen wist zaterdag tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Japan grote indruk te maken op het circuit van Suzuka. De regerend wereldkampioen reed in Q3 twee verpletterende rondjes waarmee hij de rest van het veld kansloos liet. Karun Chandhok keek verwonderd naar de kwalificatiesessie. Meer lezen? Klik hier!

Honda gaat motor Red Bull en Verstappen nog beter maken: "Zit nog wat in de pijplijn"

Koji Watanabe, president van Honda Racing, geniet van het huidige seizoen van Max Verstappen en de prestaties die de Nederlander levert in de RB19 met de motor van Honda. Toch is Honda van mening dat er nog meer uit de huidige motor te halen valt in 2024 en 2025. Er zit richting het nieuwe seizoen dan ook 'nog wat in de pijplijn', aldus Watanabe over de beste en meest betrouwbare motor van 2023. Meer lezen? Klik hier!