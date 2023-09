Brian Van Hinthum

Zaterdag 23 september 2023 12:15

Max Verstappen wist zaterdag tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Japan grote indruk te wekken op het circuit van Suzuka. De regerend wereldkampioen klokte in Q3 een verpletterende tijd, waarmee hij de rest van het veld kansloos liet. Karun Chandhok keek verwonderd naar de kwalificatiesessie.

Het was Red Bull Racing er alles aan gelegen om de bittere pil uit Singapore recht te zetten in Suzuka, het circuit waar Verstappen vorig jaar op een bijzondere wijze zijn tweede wereldtitel uit zijn loopbaan wist te pakken. De geluiden vooraf klonken al goed en op de vrijdag bleek dat Verstappen en zijn team de zaakjes inderdaad goed op orde hadden. Ook VT3 kwam er niemand aan de tijd van de regerend wereldkampioen en dus leek hij de te kloppen man in de kwalificatie.

Bizar rondje

Dat bleek ook, want er stond vanaf zaterdagochtend 08:00 uur Nederlandse tijd geen maat op de man uit Hasselt. Met een verpletterende 1.28.877 reed hij de concurrentie van McLaren, Ferrari en Sergio Pérez op grote afstand. Christian Horner liet zich al lovend uit over zijn coureur en ook Sky Sports-analist Chandhok steekt zijn bewondering niet onder stoelen of banken. "Ik ben nog ademloos nadat ik daarnaar heb gekeken. Ik denk dat dit één van de beste kwalificatierondjes uit de Formule 1-historie was", klinkt zijn mening.

Tweede zonder Verstappen

De voormalig coureur legt uit waarom de prestatie van Verstappen zo indrukwekkend was. "Er blijft weinig op tafel liggen. Het zijn de details waarmee hij reed: kleine stukjes knijpen bij het ingaan van Spoon, het niet gebruiken van de hele breedte in 130R. Hij dacht over elke meter na en voor mij laat dat een coureur zien die voorligt op zijn auto. Christian zei dat het één van de specialere rondes was en hij heeft gelijk." Chandhok besluit met een duidelijk en bijzonder statement: "Als ze Max niet in de auto hadden, waren ze tweede op de grid."