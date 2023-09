Jan Bolscher

Zaterdag 23 september 2023 09:16 - Laatste update: 09:19

Max Verstappen heeft beslag gelegd op pole position voor de Grand Prix van Japan. De Nederlander was op Suzuka Circuit maar liefst een halve seconde sneller dan de nummer twee: Oscar Piastri.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Japan ging om klokslag 08:00 uur Nederlandse tijd van start. Verstappen ging de sessie in als grote favoriet voor pole position, nadat hij ook de derde vrije training bovenaan de tijdenlijst had afgesloten. De Red Bull Racing-coureur klokte een 1.30.267, en was daarmee twee tienden sneller dan Lando Norris in de McLaren. Bij het vrijgeven van de baan gaf de meetapparatuur 27 graden Celsius aan, waardoor het asfalt van Circuit Suzuka was opgewarmd tot 38 graden Celsius. De luchtvochtigheid bedroeg 46 procent.

Artikel gaat verder onder video

Q1 - rode vlag na forse klapper Sargeant

Lance Stroll beet het spits af en stuurde zijn Aston Martin als eerste naar buiten in Q1. De Canadees zette een 1.32.246 op het bord, maar moest direct ruim een halve seconde toegeven op Liam Lawson. Verstappen (1.29.878), Norris (1.30.063) en Oscar Piastri (1.30.439) gingen hier op hun beurt ruim aan onderdoor, maar niet alle rijders kwamen direct toe aan het zetten van een banker lap. Met nog negen minuten te gaan werd de rode vlag voor het eerst op zaterdag gezwaaid. Logan Sargeant kwam te wijd uit bij het uitgaan van de laatste bocht, waarna hij in het gras belandde en hard de muur inschoof. De Amerikaan kwam er gelukkig zonder kleerscheuren vanaf en wist op eigen kracht zijn wagen uit te klimmen.

🚩 RED FLAG 🚩



Logan Sargeant crashes heavily at the final corner



Driver is OK#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/L6XBcd5WO2 — Formula 1 (@F1) September 23, 2023

Een dikke tien minuten later werd de baan met nog negen minuten op de klok weer vrijgegeven, en voor veel coureurs was er werk aan de winkel. Bij het wegtikken van de laatste paar seconden werd er dan ook een hele sloot nieuwe rondetijden op het bord gezet. Uiteindelijk was het Verstappen (1.29.878) die bovenaan de tijdenlijst eindigde, gevolgd door Norris (1.30.063), Charles Leclerc (1.30.393), Liam Lawson (1.30.425) en Piastri (1.30.439). Het doek viel voor Valtteri Bottas, Stroll, Nico Hülkenberg, Zhou Guanyu en de gecrashte Sargeant.

Q2 - Tsunoda de grote verrassing

De tweede kwalificatiesessie werd afgetrapt door Verstappen. De Nederlander liet weten geen Delta-snelheid te kunnen zien, waardoor hij geen idee had waar hij zat ten opzichte van zijn beste tijd. Hij klokte een 1.29.964, maar wel op een gebruikte set softs. Na de eerste runs werd de tweevoudig wereldkampioen wederom gevolgd door het McLaren-duo in de vorm van Piastri (1.30.122) en Norris (1.30.296), met daarachter teammaat Sergio Pérez (1.30.334). Fernando Alonso, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Alexander Albon en Kevin Magnussen begaven zich op dit moment in de gevarenzone.

Bij het vallen van de vlag in Q2 was het Leclerc die plots als een duveltje uit een doosje kwam. De Monegask zette een 1.29.940 op het bord en eindigde daarmee bovenaan de tijdenlijst, gevolgd door Verstappen (1.29.964), Pérez (1.29.965), Lewis Hamilton (1.30.040) en Carlos Sainz (1.30.067). De jacht naar een plek in de top tien eindigde hier voor Lawson, Gasly, Alexander Albon, Ocon en Kevin Magnussen. Grote verrassing in de top tien was Yuki Tsunoda, die zijn AlphaTauri op de zevende plaats wist te positioneren en door mocht naar Q3.

Q3 - Verstappen legt beslag op pole position

In de allesbepalende laatste kwalificatiesessie was het opnieuw Verstappen die als eerste naar buiten kwam. De Red Bull Racing-coureur klokte een 1.29.012, een aanzienlijke verbetering ten opzichte van zijn eigen snelste tijd. De baan werd in hoog tempo sneller. De Nederlander werd op vier tienden gevolgd door Piastri en Norris, terwijl Pérez in zijn eerste snelle ronde in Q3 maar liefst 1,4 seconden toe moest geven. Ferrari koos ervoor slechts één run te doen.

Ook met zijn tweede run was Verstappen een maat te groot voor de concurrentie. De Limburger verbeterde zichzelf opnieuw met een 1.28.877 en legde daarmee beslag op pole position voor de Grand Prix van Japan. Piastri en Norris wisten zichzelf niet meer te verbeteren, waardoor zij in die volgorde vanaf de tweede en derde plek zullen starten op zondag. Pérez bleef steken op een 1.29.650 en moest daarmee tekenen voor de vijfde starttijd, achter Leclerc.