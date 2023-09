Lars Leeftink

Zaterdag 23 september 2023

Koji Watanabe, president van Honda Racing, geniet van het huidige seizoen van Max Verstappen en de prestaties die de Nederlander levert in de RB19 met de motor van Honda. Toch is Honda van mening dat er nog meer uit de huidige motor te halen valt in 2024 en 2025. Er zit richting het nieuwe seizoen dan ook 'nog wat in de pijplijn', aldus Watanabe over de beste en meest betrouwbare motor van 2023.

In gesprek met De Telegraaf laat Watanabe weten dat hij met een glimlach naar het huidige seizoen kijkt van Verstappen. "We zijn als Honda zijnde vereerd om met Red Bull en met Max samen te werken. Verstappen is nu al een van de grootste coureurs in de historie van de sport. Hij begrijpt de Japanse cultuur, en dus ook die van Honda, heel goed. De engineers in onze fabriek houden van hem. Hij is hier een paar keer geweest om de hele ontwikkelingssituatie te zien en de fabriek in Sakura te bekijken. Dat onze engineers de mogelijkheid hadden om met hem te praten, gaf hen alleen maar meer motivatie.”

Mentaliteit Verstappen

Watanabe is, mede daarom, ook lovend over de hechte band die Honda heeft met Verstappen. "Dat maakte ons zó verschrikkelijk trots. Het zegt ook veel over de mentaliteit en het karakter van Max, dat hij toen [eerste zege Red Bull en Honda in 2019] aan ons dacht. Toen hij zijn eerste titel pakte in Abu Dhabi in 2021 was ik er niet live bij, maar organiseerden we in Japan een public viewing. Dat was een gekkenhuis, iedereen was aan het schreeuwen. Max is sowieso heel populair in Japan. Hij komt ook voor in onze reclames op televisie.”

Motor 2024 en 2025

De motoren zijn tot eind 2025 bevroren, waardoor teams en leveranciers niet heel veel aan de huidige motor kunnen werken. Vanaf 2026 gaat Honda samenwerken met Aston Martin, maar tot die tijd blijft het Red Bull ondersteunen. Watanabe doet namens Honda een belofte aan Verstappen en Red Bull Racing voor de motor van 2024 en 2025. "Qua vermogen en performance mogen we niets verbeteren, maar op andere vlakken kunnen we ook met deze motor nog stappen zetten. Bij Ferrari hebben ze de motor bijvoorbeeld flink ontwikkeld en het ERS-systeem [Energy Recovery] van Mercedes is ook erg sterk. Wij zullen onze motor ook verbeteren voor volgend jaar, als het gaat om de levensduur ervan. Er zit dus zeker nog wat in de pijplijn.”