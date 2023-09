Vincent Bruins

Scuderia AlphaTauri heeft aangekondigd dat Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo hun handtekening hebben gezet onder een nieuw contract. Beiden zullen tot en met in ieder geval eind 2024 uitkomen voor het team uit Faenza. Liam Lawson blijft de reservecoureur van de twee teams van Red Bull.

Na het karten maakte Tsunoda in 2016 de stap richting de autosport. Hij bracht drie seizoenen door in het Japanse Formule 4-kampioenschap en pakte de titel in 2018, voordat hij verhuisde naar Europa waar hij steun kreeg van Red Bull in de FIA Formule 3 en Euroformula Open. De juniorrijder van de energiedrankfabrikant scoorde een zege in beide kampioenschappen en maakte in 2020 de overstap naar de FIA Formule 2. Hij sleepte drie overwinningen binnen en werd derde in de eindstand. Red Bull-hoofdadviseur Helmut Marko en AlphaTauri-teambaas Franz Tost waren onder de indruk van hem en dus in 2021 maakte Tsunoda zijn debuut in de Formule 1. De 23-jarige uit Sagamihara zit ondertussen in zijn derde seizoen.

Ricciardo terug bij AlphaTauri

Ricciardo heeft al een boel meer ervaring. De Australiër heeft namelijk acht zeges achter zijn naam staan, waarvan zeven bij Red Bull Racing. De 34-jarige maakte in 2011 al zijn debuut in de Formule 1, toen Red Bull hem uitleende aan Hispania Racing Team. Een jaar later kwam hij bij Toro Rosso terecht, voordat hij in 2014 de promotie maakte naar Red Bull Racing. Hij verliet de Oostenrijkse renstal na 2018 om vervolgens twee seizoenen bij Renault en twee seizoenen bij McLaren door te brengen. Voor het laatstgenoemde team won de in Perth-geboren coureur de Italiaanse Grand Prix van 2021. Hij kwam in 2023 weer bij Red Bull terecht als reservecoureur en viel bij AlphaTauri in vanaf de Hongaarse Grand Prix, toen Nyck de Vries zijn koffers moest pakken. Nadat Ricciardo zijn middenhandsbeentje had gebroken bij een crash in de vrije trainingen op Circuit Zandvoort, kreeg de jonge Liam Lawson de kans om zijn debuut te maken. De Nieuw-Zeelander scoorde vorige week in Singapore twee punten voor AlphaTauri.

Zoveel mogelijk blijven pushen

Tsunoda en Ricciardo zullen volgend seizoen dus teamgenoten zijn bij AlphaTauri. "Ik ben zo blij om aan te kondigen dat ik bij Scuderia AlphaTauri zal blijven voor het Formule 1-seizoen van 2024," wist de Japanner te melden vóór de vrije training van zaterdag op Suzuka. "Ik kijk er naar uit om te blijven vechten en ook om samen te werken met het team en met Daniel. Uiteraard zal ik de rest van het seizoen en daarna zoveel mogelijk blijven pushen om vooruitgang te boeken als coureur. Ik ben Red Bull en Honda dankbaar voor het feit dat ze mij blijven steunen en in mij geloven, en ik ben ontzettend blij en dankbaar om verder te gaan met deze samenwerking."

Werk aan de winkel

Ook Ricciardo, die momenteel nog aan het herstellen is van zijn handblessure, verheugd zich al op volgend seizoen: "Ik ben blij om volgend jaar weer met Yuki te rijden en het avontuur met Scuderia AlphaTauri voort te zetten. Gezien de vooruitgang die we al hebben geboekt en de plannen voor de toekomst, is dit een geweldige periode voor het team. We zijn aan het bouwen en dat geeft een fantastisch gevoel. Er is nog veel werk aan de winkel, maar we gaan de goede kant op en er is een boel om naar uit te kijken. Laat 2024 maar komen!"

Lawson blijft reservecoureur

Lawson zal de reservecoureur van Red Bull Racing en Scuderia AlphaTauri blijven volgend jaar. Momenteel valt hij nog in voor Ricciardo in de Formule 1 en is hij ook nog eens een titelkandidaat in de Super Formula in Japan. In 2024 zal de 21-jarige uit Hastings zich focussen op testen, simulatorsessies, de ontwikkeling van de auto's en alle Grands Prix bijwonen.