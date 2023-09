Remy Ramjiawan

Vrijdag 22 september 2023 12:14

Voor Christian Horner is het duidelijk dat Liam Lawson, door zijn prestaties, in aanmerking komt voor een vast zitje in de Formule 1. De teambaas van Red Bull Racing wijst bij de persconferentie voor teambazen naar een gedreven coureur die ervoor zorgt dat AlphaTauri een luxeprobleem heeft.

AlphaTauri beschikt inmiddels over drie coureurs die ze kunnen inpassen voor slechts twee stoeltjes. Yuki Tsunoda is nog altijd een vaste kracht binnen het team en lijkt op weg te zijn naar een contractverlenging. Daarnaast heeft Daniel Ricciardo ook nog niet een echte comeback gehad, met slechts twee races als vervanger van Nyck de Vries. Het gaat erop lijken dat Lawson ook volgend seizoen zonder vast zitje in de koningsklasse gaat zitten en Horner benadrukt dat er nog genoeg te doen valt voor de Nieuw-Zeelander, mocht hij volgend jaar wederom vanaf de zijlijn moeten toekijken.

Probleem voor AlphaTauri

"Hij is een gedreven racer, dat weten we van hem en ik denk dat hij deze kans in de Formule 1 heeft gegrepen", zo opent Horner. "We hebben een luxeprobleem. We hebben drie coureurs voor twee plekjes in dat team en het is duidelijk een AlphaTauri-kwestie. Maar het zijn drie geweldige coureurs en het is leuk om zo'n soort hoofdpijn te hebben." Volgens Horner laat de 21-jarige Lawson nu genoeg zien, maar vindt de teambaas hem nog wel een "een talent voor de toekomst".

Mogelijke uitleenbeurt

Mocht Lawson buiten de boot vallen, dan zijn er ook nog altijd opties om hem uit te lenen. Het enige realistische zitje wat dan beschikbaar zou zijn, zou die van Logan Sargeant bij Williams zijn. "Hij hoort bij de Red Bull-familie. Als er al een zitje vrij is, dan denk ik dat er nog maar ééntje echt beschikbaar is. We hebben het in het verleden al gedaan met Carlos Sainz, die we toen hebben uitgeleend aan Renault. Maar als hij volgend jaar niet in een Grand Prix-auto zit, dan heeft hij genoeg te doen", aldus Horner.