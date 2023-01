Lars Leeftink

George Russell staat al jaren bekend als groot talent, al vanuit zijn tijd in het karten. In 2022 mocht hij zich echt laten zien bij Mercedes en troefde hij Lewis Hamilton, zevenvoudig wereldkampioen, meteen af. Met een racezege in 2022 is de kop eraf voor de Brit, maar is hij in 2023 in staat om Max Verstappen uit te dagen?

De stap die Russell vorig jaar mocht maken zat er al jaren aan te komen, nadat hij zich al had bewezen in een mindere auto bij Williams. In 2022 maakte Russell echter zijn status al deels waar door zijn landgenoot te verslaan op het gebied van zeges, podiumplekken en puntentotaal. Het is, net zoals Charles Leclerc in 2022 kan zeggen, een nieuwe stap in de carrière van de Brit. Ook voor Russell was de weg naar de top echter lang.

Karten

Net zoals veel van zijn generatiegenoten begon Russell zijn carrière met karten. Tussen 2006 en 2013 was de Brit actief in het karten, met de Kartmasters British Grand Prix als begin. In 2008 won hij deze race. Daarna won hij nog negen andere kartraces, waaronder de British Open Championships (meerdere keren), Formula Kart Stars, CIK-FIA European Championship en de SKUSA SuperNationals. In 2014 besloot hij de volgende stap in zijn carrière te zetten.

Vervolg

In 2014 kwam Russell uit in de Formule 4 (waar hij met 483 punten kampioen werd), Formula Renault en Eurocup Formula Renault. In 2015 en 2016 deed hij mee in de Formula 3 European Championships, waar hij zesde en derde werd in het kampioenschap namens Carlin en Hiteck respectievelijk. In 2017 deed Russell vervolgens mee aan de GP3, waar hij namens ART kampioen werd met 220 punten en vier overwinningen. Een jaar later, in 2018, ging hij namens ART meteen door naar de Formule 2. Ook daar werd hij vervolgens kampioen met 287 punten en zeven zeges. Tijdens dat seizoen bleef hij Lando Norris, Alexander Albon en Nyck de Vries voor. In 2019 was het, na twee jaar achter elkaar kampioen te zijn geworden, tijd voor de Formule 1. Mercedes had genoeg gezien.

Williams 2019-2021

Namens Williams maakte Russell als groot talent in 2019 zijn Formule 1-debuut. De Brit zou geen punten scoren en twintigste worden in het kampioenschap. Dit kwam echter mede ook door de auto van Williams. Het was een auto waarmee het nagenoeg onmogelijk was om de top tien te halen. In 2020 bleek dit niet anders te zijn. De Brit zou drie punten scoren, maar dit kwam alleen door het feit dat hij een weekend (in Bahrein) mocht rijden namens Mercedes en tijdens die race negende werd en de snelste ronde noteerde. Verder scoorde hij namens Williams ook tijdens dat seizoen geen punten. Toch maakte de Brit wel indruk, omdat hij competitief was in een auto waar dat eigenlijk niet mee mogelijk was. Hij was zijn teamgenoot, Nicholas Latifi, de baas in een tijd dat het team in een lastige financiële situatie zat.

In 2021 zou Russell, die al een paar jaar aan het wachten was totdat Valtteri Bottas bij Mercedes zou vertrekken of Hamilton met pensioen zou gaan, nog meer indruk maken namens Williams. Wederom had het team niet echt een competitieve auto, maar Russell scoorde wel zestien punten tijdens dat seizoen en veroverde onder meer een podium tijdens de Grand Prix van België (P2). Daarnaast haalde Russell nog drie keer de top tien, waardoor hij met 16 punten op P15 zou eindigen in het kampioenschap. Het zou voldoende zijn voor de volgende stap in zijn carrière.

Mercedes 2022

In 2022 kon Russell zich dan eindelijk laten zien bij Mercedes naast Hamilton. Bottas besloot te vertrekken naar Alfa Romeo om daar een grotere rol te krijgen. Het bleek geen slechte beslissing te zijn van Mercedes om Russell naar het eerste team te promoveren. Russell zou in 2022 acht keer het podium halen en vier keer de snelste ronde noteren. Het hoogtepunt zou een overwinning tijdens de Grand Prix van Brazilië zijn. Het was zijn eerste zege in de Formule 1. Met 275 punten eindigde de Brit voor Carlos Sainz en Lewis Hamilton op P4 in het klassement van 2022. Hij moest alleen Max Verstappen, Leclerc en Sergio Perez voor zich dulden.

Toekomst

Niemand weet precies wat de lengte van het contract van Russell bij Mercedes is, behalve dat het een meerjarige deal is. Voor nu heeft Mercedes met Hamilton en Russell in ieder geval een duo in huis waarmee het de komende jaren competitief kan zijn in de Formule 1, met Ferrari en Red Bull als voornaamste uitdagers. 2022 was een uitdaging voor het team dankzij porpoising. Udates tijdens de tweede helft van 2022 en de nieuwe reglementen die door de FIA eind 2022 en begin 2023 omtrent porpoising zijn en worden ingevoerd, geven Mercedes echter hoop.

Mercedes heeft 80% testtijd gedurend het seizoen 2023, terwijl Ferrari (75%) en vooral Red Bull (63%) het tijdens deze cyclus met veel minder tijd moeten doen. Dit, gecombineerd met het rijdersduo van Mercedes, zorgt ervoor dat er hoop zal zijn bij Russell op een titelstrijd in 2023 en de jaren daarna. Een titel die hem volgens veel mensen Russell al sinds zijn jeugd is voorbestemd. Daarvoor zal hij wel teamgenoot Hamilton, maar ook generatiegenoten Leclerc en Verstappen af moeten troeven de komende jaren.

