Sergio Pérez heeft zich op de vijfde plek gekwalificeerd voor de Grand Prix van Japan. De Mexicaanse coureur stelt dat hij zich niet comfortabel voelde in de auto en dat hij niet het maximale uit de auto weet te halen.

Het raceweekend in Japan begon redelijk moeizaam voor Pérez. De coureur uit Guadalajara sloot de eerste vrije training af op een magere elfde plek, waarna hij tijdens de tweede vrije training de negende tijd liet noteren. De zaterdag verliep weliswaar iets positiever, met een vierde plek in VT3 en een vijfde plek in de kwalificatie, maar toch kon hij wederom geen vuist maken richting teamgenoot Max Verstappen. "Ja, het was niet zo vanzelfsprekend als ik had verwacht", vertelt Pérez na afloop van de kwalificatie tegenover Viaplay.

"Het was een slechte kwalificatie. Het missen van een tweede set banden in Q2 heeft me met name veel gekost. We dachten niet dat we de marges hadden na die eerste run, maar achteraf bleek van wel. Het was niet ideaal wat dat betreft, maar het is wat het is. Morgen hebben we een goede kans", benadrukt de 33-jarige coureur. "Ik geloof dat we het podium vanaf daar nog kunnen bereiken."

Er is de afgelopen jaren al veel gesproken over de gaten tussen Pérez en teamgenoot Verstappen. Ook tijdens de kwalificatie in Japan had de Nederlander weer een voorsprong van bijna acht tienden op Pérez. Gevraagd of hij weet hoe dit komt, reageert Pérez: "Ik denk dat Max in een hele goede vorm is. Ik heb het niet voor elkaar gekregen om het maximale uit de auto te halen en heb me sinds we hier aangekomen zijn niet comfortabel gevoeld, dus dan krijg je dat soort gaten."