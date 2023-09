Jan Bolscher

Max Verstappen heeft met een marge van maar liefst een halve seconde beslag gelegd op pole position voor de Grand Prix van Japan. De Nederlander is dan ook zeer tevreden met het verloop van de zaterdag op Suzuka.

Na een zeer moeizaam weekend in Singapore heeft Verstappen zich meteen gerevancheerd. De Red Bull Racing-coureur leek vanaf de eerste vrije training direct in goeden doen en wist die lijn door te zetten naar de kwalificatie. In de derde en laatste kwalificatiesessie zette Verstappen een 1.28.877 op het bord, waarmee hij maar liefst ruim een halve seconden sneller was dan Oscar Piastri (1.29.458). Lando Norris completeert de top drie voor aanstaande zondag. Hij noteerde een 1.29.493. Teammaat Sergio Pérez moest tekenen voor de vijfde tijd.

Fantastisch weekend tot nu toe

"Ten eerste wil ik alles fans ontzettend bedanken", vertelt Verstappen na afloop van de kwalificatie. "Ze staan het hele weekend al achter ons en ze zijn ontzettend gepassioneerd over de Formule 1, dus bedankt voor het komen. Het is een fantastisch weekend tot nu toe, helemaal in de kwalificatie. Tijdens het pushen op de limiet voelde alles echt heel goed."

Hij vervolgt: "We hadden een slecht weekend in Singapore, maar ik wist op basis van onze voorbereiding al dat dit een goed circuit zou zijn. Je weet natuurlijk nooit hoe goed, maar vanaf de eerste ronde was het goed. Je probeert kleine verbeteringen te vinden en dat hebben we gedaan. Om hier op pole position te staan is fantastisch." Op de vraag of hij het gat naar Piastri al heeft gezien, klinkt het met een glimlach: "Ik moet het even dubbelchecken. Ik kwam meteen hiernaar toe."