Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 23 september 2023 06:28 - Laatste update: 06:31

Franz Tost en Peter Bayer zijn blij dat Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo in 2024 door zullen gaan bij AlphaTauri. Hoewel Liam Lawson volgend jaar dus buiten de boot valt, twijfelen de topmannen er niet aan dat hij een toekomst zal hebben in de koningsklasse.

Voorafgaand aan de derde vrije training in Japan kondigde het team van AlphaTauri haar driver line-up voor 2024 aan. Hoewel veel mensen hoopten dat één van de stoeltjes naar Lawson zou gaan, die momenteel goede zaken doet als vervanger van Ricciardo, moet de jonge Nieuw-Zeelander komend seizoen nog genoegen nemen met een rol als reservecoureur. De Italiaanse renstal heeft er namelijk voor gekozen om in 2024 door te gaan met Ricciardo en Tsunoda als haar full-time coureurs.

"Volgend jaar blijven de technische reglementen grotendeels ongewijzigd, het was daarom logisch om ook voor continuïteit in onze driver line-up te gaan", verklaart teambaas Franz Tost de keuze voor Tsunoda en Ricciardo. "Ik ben erg blij met de ontwikkeling die Yuki de afgelopen twee en een half jaar met ons team heeft laten zien en met Daniel's geweldige racewinnende ervaring zullen we in 2024 één van de meest competitieve driver line-ups op de grid hebben."

Toekomst Lawson in F1

Tost vertrekt aan het einde van 2023 bij het team van AlphaTauri en zal daarna gaan genieten van zijn welverdiende pensioen. Laurent Mekies zal zijn rol als teambaas van AlphaTauri overnemen, en zal het team samen met CEO Peter Bayer gaan leiden. "Peter en Laurent zullen een geweldig duo hebben om het nieuwe seizoen in goede banen te leiden", vertelt Tost. "Wat Liam betreft, die tot nu toe indruk heeft gemaakt op iedereen tijdens zijn races, hij zal het team zeker helpen in zijn rol als derde coureur. Ik weet zeker dat hij binnenkort een toekomst in de Formule 1 zal hebben."

Peter Bayer

"We bevinden ons in een bevoorrechte positie, waarbij we toegang hebben tot meerdere grote talenten uit de Red Bull-wereld", reageert Bayer. "Dit is een eerbetoon aan het werk dat Dr. Marko al vele jaren doet. Daniel en Yuki hebben niet alleen fantastisch racetalent getoond, maar zijn ook geweldige wereldwijde ambassadeurs voor ons team en onze sport. Liam heeft zichzelf in slechts drie races in de schijnwerpers van de F1 gezet en ik ben erg blij dat we hem kunnen blijven voorbereiden op zijn toekomst."