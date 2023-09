Jos Verstappen reageert op 'bullshit' criticasters, Marko wil terugslaan in Japan | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Dinsdag 19 september 2023 21:45

In onze nieuwste GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het beste Formule 1-nieuws van vandaag.

Na afloop van de Grand Prix van Singapore kan er natuurlijk een hoop nagepraat worden over de bijzondere race op het Marina Bay Circuit. Jos Verstappen had op zijn beurt ten eerste wat te vertellen over de 'saaiheid' waar de Formule 1 op dit moment mee te maken heeft. Max Verstappen heeft ondertussen een nieuwe helm bekendgemaakt voor de race in Japan en Helmut Marko eist beterschap het komende weekend.

Jos Verstappen reageert op kritiek dat F1 saai zou zijn geworden: "Max kan niet verslappen"

Jos Verstappen heeft gereageerd op kritiek dat de Formule 1 saai zou zijn geworden. Hij legt uit dat Max Verstappen, die twaalf van de tot nu toe vijftien verreden Grands Prix heeft gewonnen dit seizoen, niet zomaar minder zijn best kan doen. "Nou kijk, hij kan niet verslappen. Hij kan niet even wat minder energie erin steken." Hele artikel lezen? Klik hier!

Dit is waarom Verstappen 18 seconden goed kon maken op Leclerc in de laatste vier ronden

Charles Leclerc werd vierde in de Grand Prix van Singapore afgelopen zondag. Als de race op het Marina Bay-stratencircuit zou zijn verreden over 63 in plaats van 62 ronden, zou dat echter de vijfde stek zijn geworden. Max Verstappen maakte namelijk ontzettend snel veel tijd goed op de Ferrari en dit is waarom. Hele artikel lezen? Klik hier!

Aston Martin eist 'consistentie' van FIA nadat Verstappen gridstraf ontloopt in Singapore

Max Verstappen kwalificeerde zich als elfde tijdens een teleurstellende kwalificatie op het Marina Bay-stratencircuit. De coureur van Red Bull Racing werd op de zaterdag van de Grand Prix van Singapore voor drie verschillende incidenten onderzocht, maar hij kreeg uiteindelijk geen gridstraf. Daar verbaast Tom McCullough zich over. Hele artikel lezen? Klik hier!

Verstappen onthult speciale helm voor Japan: "Brengt veel bijzondere herinneringen naar boven"

Max Verstappen heeft een speciale helm voor de Grand Prix van Japan onthuld. De wedstrijd op het circuit van Suzuka staat op de planning voor aankomende zondag. Japan haalt bij de coureur van Red Bull Racing bijzondere herinneringen naar boven. Hele artikel lezen? Klik hier!

Red Bull overtuigd terug te slaan in Japan: "Was iets mis met onze auto in Singapore"

De zegereeks van Red Bull Racing kwam afgelopen weekend tijdens de Grand Prix van Singapore ten einde. Hoofdadviseur Helmut Marko is ervan overtuigd dat de energiedrankfabrikant zal terugslaan in Japan. "We wisten dat we het lastig zouden hebben in Singapore, dat er iets mis was met onze auto. Maar we zagen tijdens het verloop van de race dat we de snelsten waren op de mediumband, voor de Mercedes." Hele artikel lezen? Klik hier!