Vincent Bruins

Dinsdag 19 september 2023 10:13 - Laatste update: 10:21

Max Verstappen kwalificeerde zich als elfde tijdens een teleurstellende kwalificatie op het Marina Bay-stratencircuit. De coureur van Red Bull Racing werd op de zaterdag van de Grand Prix van Singapore voor drie verschillende incidenten onderzocht, maar hij kreeg uiteindelijk geen gridstraf. Daar verbaast Tom McCullough zich over.

Verstappen werd na de kwalificatie op het matje geroepen bij de wedstrijdleiding. Driemaal hield hij een concurrent op tijdens de kwalificatie in de Aziatische stadstaat. In Q1 bleef de Nederlander stilstaan bij het groene licht bij de uitgang van de pitstraat om een gaatje te creëren, maar de Mercedessen van George Russell en Lewis Hamilton konden daardoor niet om hem heen. In diezelfde sessie maakte hij deel uit van een groepje verkeer dat in de laatste sector, tussen bochten 17 en 18, langzaam reed om weer een gaatje te vinden. Vervolgens in Q2 hield Verstappen de AlphaTauri van Yuki Tsunoda op tussen bochten 3 en 4. Het blokkeren van een andere deelnemer in de kwalificatie resulteert vaak in een gridstraf van drie plaatsen, maar Verstappen kwam er van af met slechts een reprimande en een boete van €5.000.

Opgehouden worden is frustrerend

Een van de redenen dat Verstappen geen gridstraf kreeg, was omdat er geen vertegenwoordiger van AlphaTauri bij de wedstrijdleiding kwam opdagen. Volgens motorsport.com had dit te maken met het feit dat de Italiaanse renstal überhaupt geen officiële melding had gekregen om naar de stewards te gaan, maar alleen een informele uitnodiging via WhatsApp had ontvangen. AlphaTauri had ook geen klacht ingediend over Verstappen bij de stewards. McCullough, de performance director van Aston Martin, zag het incident tussen Verstappen en Tsunoda ook gebeuren en verbaasde zich erover dat de kampioenschapsleider geen gridstraf kreeg: "De stewards hebben alle informatie. Van onze kant, wanneer je bent opgehouden, dan is dat frustrerend. Wat we echt willen is consistentie," vertelde de Britse engineer tegenover PlanetF1.