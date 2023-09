Jeen Grievink

Zondag 17 september 2023 16:31 - Laatste update: 16:32

Max Verstappen finishte de Grand Prix van Singapore nog als vijfde, maar het was absoluut geen lekker weekend voor Red Bull Racing. De vrije trainingen waren zoeken, de kwalificatie verliep dramatisch en de race zat vol met pech en tegenslagen. "Alles zat tegen", zo verklaarde Verstappen dan ook na afloop.

Met een elfde startpositie begon Verstappen al met een behoorlijke achterstand aan de Grand Prix op Marina Bay. De regerend wereldkampioen had gehoopt te kunnen profiteren van eventuele safety cars, maar het tegenovergestelde gebeurde. Tijdens de eerste safety car-situatie besloot Red Bull met twee auto's buiten te blijven en de tweede neutralisatie kwam op een moment dat Verstappen net naar binnen was geweest voor een set nieuwe banden. Hij kon dus geenszins profiteren van deze momenten. "Alles zat tegen in de wedstrijd qua safety cars", zo vertelde hij na afloop bij de microfoon van Viaplay.

Twee keer pech met safety car

"De eerste stint was redelijk oké tot aan die safety car", zo vervolgt Verstappen zijn terugblik op de moeizame race in Singapore. "We moesten er echt voor vechten. Daarna (na die eerste safety car, red.) had iedereen verse banden, waren daardoor een stuk sneller en had ik geen kans. Daarna op de medium band ging het wél goed. Het was gewoon twee keer pech." Verstappen ging vervolgens ook nog in op de balans- en gripproblemen die hij had tijdens de vrije trainingen en kwalificatie. "In de race was dat iets beter, maar het zat nog niet op onze normale standaard", aldus de Limburger.

Verstappen wil problemen met balans en grip begrijpen

Hoewel het vandaag qua balans en grip iets beter was, wil Verstappen wel weten waarom dit tijdens de kwalificatie zo'n ramp veroorzaakte. "We moeten begrijpen waarom het hier in de kwalificatie voor geen meter ging", zo zegt hij. "In de race ging het denk ik wel wat beter. Onze auto doet het normaal niet zo goed op een stratencircuit, maar dit was te veel."

2 á 3 kilogram afgevallen

Tot slot kreeg hij de vraag hoeveel kilogram hij dacht te zijn afgevallen tijdens deze intensieve race in Singapore. "Ik ben 2 á 3 kilo afgevallen ofzo", zo glimlacht hij, met het zweet nog zichtbaar op zijn voorhoofd.