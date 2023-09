Alles wat je moet weten over de Grand Prix van Japan

Redactie

Maandag 18 september 2023 19:18 - Laatste update: 21:17

Na het spektakelstuk dat zich in Singapore heeft afgespeeld, reist het Formule 1-circus af naar Suzuka voor de Grand Prix van Japan. Op het testcircuit van Honda zal ronde zeventien van het wereldkampioenschap Formule 1 plaatsvinden en voor Yuki Tsunoda betekent het zijn thuisrace.

De race in Singapore zit er nog maar net op of de koningsklasse maakt zich weer op voor de volgende race van de double-header. Carlos Sainz heeft op het Marina Bay Street Circuit niet alleen de pole position weten te pakken, de overwinning wist hij ook bij te schrijven. Toch ging dat allemaal niet vanzelf. Sainz had een uitgekiemd plan bedacht om Lando Norris in de slotfase van de race achter zich te houden, maar wel binnen de DRS-afstand te zetten. Daardoor was de Brit een buffer voor de opstomende George Russell en Lewis Hamilton. Voor Red Bull Racing en Max Verstappen was het een weekend om snel te vergeten. Zo kreeg het Oostenrijkse team de balans van de RB19 niet op orde en viel het tactisch plan ook in duigen, door de timing van de safety car en later de virtual safety car. Verstappen kwam uiteindelijk als vijfde over de streep, Sergio Pérez werd uiteindelijk als achtste afgevlagd.

Artikel gaat verder onder video

Suzuka International Racing Course

Het legendarische circuit van Suzuka is dit weekend het strijdtoneel. De eerste Formule 1-Grand Prix werd in 1987 verreden en Gerhard Berger was namens Ferrari de eerste coureur die de zege wist te pakken. Het circuit kent negentien bochten en is door niemand minder dan Hans Hugenholtz ontworpen, ook verantwoordelijk voor Circuit Zandvoort. De baan heeft een aantal bekende bochten zoals de S-bochten in sector één, maar ook de razendsnelle 130R in de laatste sector. Het (race)ronde record staat op naam van Lewis Hamilton. De Brit wist in 2019 een 1:30.983 te rijden.

Voorlopige weersverwachting

Ook voor het Grand Prix-weekend in Japan hangen er wat regenbuien in de lucht, al is de verwachting dat dit tijdens de kwalificatie en de race zelf, niet zal doorzetten. Op vrijdag is de grootste kans op wat spetters met een neerslagkans van zeventig procent. Voor zaterdag is dat al teruggebracht naar veertig procent op voor zondag is dat twee procent. Verder is de temperatuur aangenaam, die schommelt namelijk tussen de 29 graden Celsius en 30 graden Celsius.

Het huidige weerbericht voor het raceweekend in Japan. De temperaturen gaan wederom rondom de 30 graden Celsius uitkomen, met vooral op vrijdag en zaterdag kans op regen. Op zondag lijkt het droog te blijven #JapaneseGP #F1 #Formule1 pic.twitter.com/RXatnKvQlW — GPFans NL (@GPFansNL) September 18, 2023

Coureursklassement

Stand constructeurs

1. Red Bull Racing 597 punten 2. Mercedes 289 punten 3. Ferrari 265 punten 4. Aston Martin 217 punten 5. McLaren 139 punten 6. Alpine 81 punten 7. Williams 21 punten 8. Haas 12 punten 9. Alfa Romeo 10 punten 10. AlphaTauri 5 punten

Tijdschema Grand Prix van Japan

De race in Japan wordt er eentje waar de wekker voor gezet moet gaan worden. De eerste vrije training begint vrijdagochtend om 04:30 uur Nederlandse tijd. De tweede oefensessie zal om 08:00 uur plaatsvinden. Zaterdagochtend om 04:30 uur krijgen de coureurs de laatste kans om voor te bereiden tijdens de laatste vrije training en om 08:00 uur wordt het startschot voor de kwalificatie gegeven. Zondagochtend om 07:00 uur zullen de startlichten gaan doven voor de Grand Prix van Japan.

Vrijdag 22 september

04:30 uur: eerste vrije training

08:00 uur: tweede vrije training

Zaterdag 23 september

04:30 uur: derde vrije training

08:00 uur: kwalificatie

Zondag 24 september

07:00 uur: Grand Prix van Japan