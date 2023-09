Sainz wint Grand Prix Singapore, Hamilton onthult oorzaak drama Red Bull | GPFans Recap

Jeen Grievink

Zondag 17 september 2023 22:00

In onze nieuwste GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het beste Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest spraakmakende onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen slechts twee minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag stond uiteraard volledig in het teken van de Grand Prix van Singapore. Een race die werd gewonnen door Carlos Sainz. De Spanjaard profiteerde optimaal van het ontbreken van Red Bull aan de voorkant van het veld. Max Verstappen en Sergio Pérez kregen hun RB19 niet aan de praat dit weekend. Het ging zelfs zo moeizaam, dat Norris sprak van de "slechtste auto" die hij ooit zag. Dit zei de McLaren-coureur na het zien van de onboard-beelden van Verstappen. Lewis Hamilton denkt op zijn beurt te weten waar de oorzaak ligt van het terugvallen van Red Bull. Op datzelfde onderwerp ging ook Adrian Newey, de ontwerper van de RB19, verder in. Dit en meer lees je hieronder in onze gloednieuwe GPFans Recap.

Sainz wint bloedstollende Grand Prix Singapore, Verstappen vijfde

Carlos Sainz heeft de zinderende Grand Prix van Singapore op zijn naam weten te zetten. De Spanjaard moest het spel slim spelen, maar wist Lando Norris en Lewis Hamilton achter zich te houden. George Russell vocht ook lang om de zege, maar crashte in de absolute slotfase. Max Verstappen werd slechts vijfde, al was dat achteraf gezien nog een prima resultaat, want de Nederlander moest de race aanvangen vanaf de elfde positie en kreeg daarnaast te maken met een aantal tegenslagen. Sergio Pérez finishte als achtste, maar kreeg achteraf nog een tijdstraf aan zijn broek. Er vielen tijdens de race in Zuidoost-Azië drie uitvallers te noteren: Yuki Tsunoda, Esteban Ocon en Valtteri Bottas. Hele artikel lezen? Klik hier!

Verstappen baalt na dramaweekend Singapore: "Alles zat tegen"

Max Verstappen finishte de Grand Prix van Singapore nog als vijfde, maar het was absoluut geen lekker weekend voor Red Bull Racing. De vrije trainingen waren zoeken, de kwalificatie verliep dramatisch en de race zat vol met pech en tegenslagen. "Alles zat tegen", zo verklaarde Verstappen dan ook na afloop. Ook de grip en balans was op zondag nog niet wat het moest zijn. "In de race was dat iets beter, maar het zat nog niet op onze normale standaard", aldus de Limburger. Hele artikel lezen? Klik hier!

Leclerc moest Sainz aan zege helpen in Singapore

Charles Leclerc begon de Grand Prix in Singapore vanaf de derde positie, maar wist deze plek niet om te zetten naar een podiumplaats; laat staan een overwinning. De geboren Monegask begon goed aan de wedstrijd, maar zakte in de slotfase door het ijs en moest zelfs nog op gaan passen voor Max Verstappen. Zijn enige taak in deze wedstrijd was dan ook om zo lang mogelijk als buffer te fungeren voor Sainz, zodat de Spanjaard de overwinning kon pakken. Dit lukte hem aardig in de eerste stint, maar daarna werd het moeilijk. "Ik wist dat deze race moeilijk ging worden voor mij", zo begon hij na afloop bij Sky Sports F1. "In de eerste stint ging het om het beschermen van Carlos." Hele artikel lezen? Klik hier!

Russell zag potentiële zege in rook opgaan door crash

Lange tijd leek de strategie in het voordeel van George Russell te werken, voordat de Brit zijn eigen race vergooide in de laatste ronde van de wedstrijd. De Brit verscheen, logischerwijs, zwaar teleurgesteld voor de camera van Sky Sports F1 en wees naar een weggegooide overwinning. "Die laatste ronde. Een milliseconde iets minder concentratie en het was meteen 'game over'. Ik vind het vooral erg voor het hele team", zo sprak Russell, die zichtbaar aangeslagen was door hetgeen hem was overkomen. Hele artikel lezen? Klik hier!

Norris lacht om RB19 Verstappen: "Nog nooit zo'n slechte auto gezien"

Lando Norris finishte knap als tweede tijdens de Grand Prix van Singapore, maar trof geen Red Bull-coureur aan zijn zijde op het podium. En dat is voor het eerst dit seizoen. Na afloop werd Norris gevraagd wat zijn gedachten zijn over het uiterst matige optreden van de Oostenrijkse renstal in Singapore. "Ik weet niet waar ze (Red Bull, red.) dit weekend mee worstelden, maar toen ik gisteren naar de onboard van Max keek, moest ik een beetje lachen omdat ik nog nooit zo'n slechte auto heb gezien", zo liet Norris weten. Hele artikel lezen? Klik hier!

Hamilton denkt reden terugval Red Bull te weten

Lewis Hamilton verscheen vandaag op het podium in Singapore, maar werd voor de verandering eens niet vergezeld door één of twee coureurs van Red Bull Racing. Max Verstappen en Sergio Pérez kwamen niet uit de verf dit weekend en de vraag is wat de reden hier voor is. Hamilton heeft wel een idee, zo verklaarde hij na afloop. "Als je erover nadenkt, denk ik dat ze waarschijnlijk zijn gestopt met de ontwikkeling (van de RB19, red.)", zo sprak hij. "Ze hebben minder tijd in de windtunnel, dus ze gebruiken waarschijnlijk wat tijd van dit jaar voor de auto van volgend jaar." Hele artikel lezen? Klik hier!