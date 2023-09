Jeen Grievink

Zondag 17 september 2023 17:32

Charles Leclerc begon de Grand Prix in Singapore vanaf de derde positie, maar wist deze plek niet om te zetten naar een podiumplaats; laat staan een overwinning. De geboren Monegask begon goed aan de wedstrijd, maar zakte in de slotfase door het ijs en moest zelfs nog op gaan passen voor Max Verstappen.

Leclerc finishte uiteindelijk als vierde op het Marina Bay Street Circuit, maar hij had ongetwijfeld gehoopt op meer. Nu de beide Red Bull's van achteruit moesten beginnen, waren er eindelijk kansen om een goed resultaat te scoren voor Ferrari. Dit resultaat werd slechts deels behaald, in de vorm van de overwinning van Carlos Sainz. Leclerc had echter op z'n minst ook op het podium willen staan, maar slaagde hier niet in. Hij werd in het eerste deel van de wedstrijd vooral gebruikt als buffer voor zijn teamgenoot, en in het tweede gedeelte werd hij gepasseerd door de beide Mercedessen, die op versere banden stonden.

Leclerc diende als buffer voor Sainz

"Ik wist dat deze race moeilijk ging worden voor mij", zo begint hij na afloop bij Sky Sports F1. "In de eerste stint ging het om het beschermen van Carlos, zodat ik voor hem kon stoppen. Maar we hadden een safety car, dus we moesten een dubbele stop doen en daar kreeg ik te maken met verkeer, waardoor ik drie posities verloor." Daarna werd het een moeilijke opgave om alsnog op het podium te komen, zo wist ook Leclerc. "Daardoor kwamen we behoorlijk op achterstand. Ik had bij de herstart ook moeite met de banden en daarna wist ik dat het een lastige race ging worden."

Tweede viool spelen geen probleem voor Leclerc

Dat Leclerc als back-up moest dienen voor Sainz, vond hij geen probleem. Hij weet dat hij het tijdens de kwalificatie beter had moeten doen als hij had gewild dat de rollen waren omgedraaid. "Ik denk dat het geweldig teammanagement was, vooral in die eerste stint. Het was aan mij om gisteren (tijdens de kwalificatie, red.) beter werk te leveren, zodat ik op een andere positie had gestaan."