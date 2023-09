Jeen Grievink

Zondag 17 september 2023 19:38 - Laatste update: 19:39

Lando Norris finishte knap als tweede tijdens de Grand Prix van Singapore, maar trof geen Red Bull-coureur aan zijn zijde op het podium. En dat is voor het eerst dit seizoen. Na afloop werd Norris gevraagd wat zijn gedachten zijn over het uiterst matige optreden van de Oostenrijkse renstal in Singapore.

Norris begon de race op het Marina Bay Street Circuit vanaf de vierde positie, maar wist uiteindelijk als tweede over de finish te komen. Een uitstekende prestatie van de Brit, die aan het einde nog wel even moest zien af te rekenen met de twee aanstormende auto's van Mercedes. Het was voor Norris vandaag vooral een gevecht met Mercedes en Ferrari waarin hij verwikkeld zat om de bovenste posities. Red Bull Racing was vandaag nergens te bekennen en dat was even wennen. Het hele weekend al was de RB19 van Max Verstappen en Sergio Pérez niet vooruit te branden op het stratencircuit. Norris werd hier na afloop van de race mee geconfronteerd en moest erkennen dat de auto er niet best uitzag.

Norris verwacht dat Red Bull er in Japan weer staat

Nadat Norris aan was geschoven bij de gebruikelijke persconferentie, kreeg hij de vraag hoe hij tegen de situatie bij Red Bull aankeek. Was het een eenmalig falen of is er definitief een omslagpunt aangebroken? Norris erkent dat hij heeft gedroomd van dat laatste, maar dat het zeer waarschijnlijk het eerste is. "Ik heb er een beetje van gedroomd, maar ik weet zeker dat ze er volgend weekend (in Japan, red.) weer staan", zo liet hij weten. De McLaren-coureur moet echter wel bekennen dat hij schrok van het zien van de onboard-beelden van de RB19 van Verstappen. Volgens Norris was het de slechtste auto die hij ooit heeft gezien.

RB19 slechtste auto ooit

"Ik weet niet waar ze (Red Bull, red.) dit weekend mee worstelden, maar toen ik gisteren naar de onboard van Max keek, moest ik een beetje lachen omdat ik nog nooit zo'n slechte auto heb gezien", zo laat Norris weten. Het geeft hem echter geen hoop voor de komende races. "Max moest er ook om lachen. We zullen het volgend weekend zien, maar ik denk dat ze dan waarschijnlijk weer bovenaan staan", zo besluit hij.