Jeen Grievink

Zondag 17 september 2023 15:51 - Laatste update: 18:06

Carlos Sainz heeft de zinderende Grand Prix van Singapore op zijn naam weten te zetten. De Spanjaard moest het spel slim spelen, maar wist Lando Norris en Lewis Hamilton achter zich te houden. George Russell vocht ook lang om de zege, maar crashte in de absolute slotfase. Max Verstappen werd slechts vijfde, al was dat achteraf gezien nog een prima resultaat.

De Ferrari's kende een uitstekende start in Singapore, waarbij Leclerc direct aan Russell voorbij wist te gaan. Hamilton ging op zijn beurt ook aan Russell voorbij, maar deed dit door buiten de baan te gaan en moest deze positie later dan ook teruggeven. Verstappen, die vanaf de elfde plek moest beginnen, won in de eerste paar ronden twee plekken. De start verliep zonder grote problemen, al moest Tsunoda wel de handdoek werpen nadat hij door een touché met Pérez zijn bolide stil moest zetten. In ronde zes wist Verstappen nog een extra plekje te winnen ten koste van Magnussen, die hij met behulp van DRS wist te passeren.

Ferrari wil Leclerc inzetten als buffer voor Sainz

Na een ronde of tien kreeg Leclerc over de boordradio te horen dat hij een bepaald gat ten opzichte van Sainz moest hanteren, waarschijnlijk om als een soort van buffer te dienen richting Russell, die op plek drie reed. Even later volgde er wederom een radiobericht richting Leclerc, met het verzoek of hij het gat wilde vergroten tot vijf seconden. Ferrari leek hiermee Leclerc te willen opofferen ten faveure van Sainz, die daarmee zijn kansen op een zege zag stijgen.

Safety Car na schade bij Sargeant

In ronde 20 kwam er vervolgens de eerste safety car van de wedstrijd, veroorzaakt door Sargeant. De Willams-coureur raakte de muur, moest zijn auto vervolgens terugbrengen naar de pitstraat, maar verloor onderweg het nodige bodywork. Dit leverde een gevaarlijke situatie op, waardoor de wedstrijdleiding besloot een safety car de baan op te roepen. De overige teams grepen deze situatie massaal aan om een pitstop te maken, maar dit gold niet voor Red Bull. Zowel Verstappen als Pérez bleven buiten op de harde band. Alonso kreeg een vijf seconden tijdstraf omdat hij de lijn overschreed bij het ingaan van de pitstraat.

Red Bull verliest plaatsen bij herstart

De keuze van Red Bull om geen pitstop te maken, pakte niet goed uit bij de herstart. Verstappen werd al vrij snel ingehaald door zowel Russell en Norris, die beiden op nieuwe banden stonden. Pérez werd op zijn beurt eveneens ingehaald door eerst Norris en daarna Hamilton en Leclerc. Hierdoor zakte Verstappen terug naar de vierde plaats en Pérez naar de zevende plaats. Verstappen moest vervolgens wederom in zijn spiegels kijken, want Hamilton kwam steeds dichterbij. In ronde 27 sloeg de zevenvoudig wereldkampioen succesvol toe en duwde hij Verstappen terug naar de vijfde plaats.

Daarmee was Verstappen nog niet uit de problemen, want Hamilton was hem nog niet voorbij of Leclerc sloot alweer aan. De Monegask had maar één ronde nodig om de Nederlander te grazen te nemen. Verstappen zakte zodoende verder weg naar plek zes, vlak voor Pérez, Alonso, Ocon en Magnussen. Eerstgenoemde zakte echter ook steeds verder weg, want zowel Alonso, Ocon als Gasly gingen aan de Mexicaan voorbij, die vervolgens eieren voor z'n geld koos en naar binnen ging voor een pitstop. Verstappen volgde één ronde later. Een domper: want Red Bull had gehoopt te kunnen stoppen bij een tweede safety car-situatie.

Red Bull valt terug, meerdere kanshebbers op zege

De beide Red Bull's vielen terug naar de achterkant van het veld. Verstappen op plek vijftien en Pérez op plek achttien. Er was dus nog behoorlijk wat werk te verzetten in de pakweg laatste twintig ronden van de wedstrijd. In de tussentijd bleef de gehele top vijf, met Sainz, Russell, Norris, Hamilton en Leclerc, hopen op een overwinning.

Kaarten opnieuw geschud na virtual safety car

Het drama voor Red Bull werd nog groter toen Ocon stilviel en een virtual safety car veroorzaakte. Verstappen en Pérez hadden kortgeleden al een stop gemaakt en konden daardoor niet meer profiteren van deze neutralisatie. Mercedes hoopte wel te kunnen profiteren en haalde zowel Russell als Hamilton naar binnen. Hierdoor veranderde de top drie - in ieder geval tijdelijk - naar: Sainz, Norris en Leclerc. Mercedes moest op haar beurt gaan stampen in de laatste fase van de wedstrijd. Voor Alonso was de wedstrijd wel voorbij. De Spanjaard had al een vijf seconden tijdstraf, maar kreeg ook nog te maken met een compleet mislukte pitstop en een spin op de baan.

Zinderende ontknoping in slotfase

Het einde van de wedstrijd werd bloedstollend spannend. Mercedes wist het gat - dat ze hadden na hun pitstop - in een rap tempo dicht te rijden. Leclerc moest zich al snel gewonnen geven en vervolgens konden Russell en Hamilton hun jacht in zetten op Norris en Sainz. Het leverde een waanzinnige ontknoping op.

Sainz wint spektakelstuk, Verstappen vijfde

Sainz kwam uiteindelijk als winnaar over de streep, nadat Norris, Russell en Hamilton in een heftig gevecht verwikkeld waren geraakt. Russell crashte zelfs nog in de absolute slotfase, waardoor hij zijn potentiële overwinning in rook zag opgaan. Verstappen werd uiteindelijk nog vijfde, na een rampzalige middag voor Red Bull. Pérez kwam niet verder dan de achtste positie.