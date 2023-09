Remy Ramjiawan

Zondag 17 september 2023 17:41

Lange tijd leek de strategie in het voordeel van George Russell te werken, voordat de Brit zijn eigen race vergooide in de laatste ronde van de wedstrijd. De Brit verschijnt, logischerwijs, zwaar teleurgesteld voor de camera van Sky Sports F1 en wijst naar een weggegooide overwinning.

Zonder de Red Bull's aan de voorkant van de grid was het toch even spannend, wie nu precies met de zege naar huis kon gaan. Carlos Sainz had weliswaar de pole position gereden, maar het tempo lag, zeker in eindfase bij het team van Mercedes. In de slotfase werd de druk opgevoerd door de mannen van Mercedes en hoewel Lando Norris ook even de muur raakte in de laatste ronde, was het Russell die in de bandenstapels eindigde na het contact.

'Heb er geen woorden voor'

"Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Het was een hele lange en vooral fysieke race. Het was ook een moeilijke race om je te concentreren. Carlos gooide het tempo omlaag, waardoor het voor ons niet mogelijk was om de alternatieve strategie uit te voeren. Ik denk dat we een halve auto tekort kwamen om de race te winnen, als ik Lando voorbij was gegaan en ik de mogelijkheid had, dan hadden we Carlos denk ik ook te grazen kunnen nemen", zo zucht hij.

Het ging namelijk helemaal mis in de laatste ronde van de race. Russell kwam tegen de muur aan en daardoor schoot hij rechtdoor de bandenstapels in. Het zorgde voor een uitvalbeurt. "Die laatste ronde. Een milliseconde iets minder concentratie en het was meteen 'game over'. Ik vind het vooral erg voor het hele team."

De teleurstelling overheerst en Russell legt uit: "Het was een hele uitdagende race, waarbij de banden ook snel sleten. Je maakt hier een klein foutje en je betaalt gelijk de hoofdprijs, dat is hartverscheurend. De auto was goed, de kwalificatie was goed en de race was eigenlijk ook best wel goed en we hadden een gedurfde strategie. Ik heb het gevoel dat ik mezelf, maar vooral het team in de steek heb gelaten."