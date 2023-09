Remy Ramjiawan

Donderdag 14 september 2023 10:21 - Laatste update: 10:29

Red Bull-teambaas Christian Horner kan in 2023 zijn geluk niet op met de ongeslagen status die het team al sinds het begin van het seizoen hoog houdt. De Brit wijst in gesprek met Corriere della Sera naar de moeilijkheden en stelt dat er ook een portie geluk bij komt kijken.

Het Oostenrijkse team heeft in het huidige seizoen een imponerende statestiek weten te bereiken, door voorlopig alle races op haar naam te zetten. Daarvan zijn er twee overwinningen naar Sergio Pérez gegaan, de andere wedstrijden zijn op naam van Max Verstappen gekomen. Het zorgt ervoor dat Red Bull Racing voorlopig vijftien keer op rij op de bovenste treden van het podium heeft mogen plaatsnemen en het tekent de bloedvorm waar het team momenteel in zit.

'Niemand had hiervan kunnen dromen'

In gesprek met het Italiaanse medium legt Horner uit, dat ook hij dit niet helemaal kan geloven. "We hadden nooit zo'n dominantie verwacht. We wisten dat we een goede auto hadden, de bevestiging kwam tijdens de tests in Bahrein. Maar niemand van ons had er zelfs maar van kunnen dromen om hier ongeslagen aan te komen", zo legt de teambaas uit voorafgaand aan het raceweekend in Singapore.

'Heb Toto Wolff sinds 2021 niet meer gezien'

Verstappen gaat dit weekend jacht maken op zege nummer elf op rij en hoewel de RB19 waarschijnlijk ook in Singapore de beste auto zal zijn, is een overwinning binnenhalen, nog niet zo makkelijk. "Winnen is moeilijk, het elk raceweekend herhalen is nog moeilijker. Je moet altijd aan de top zijn: machine, strategie, betrouwbaarheid, racestart. Uit de problemen blijven en ook wat geluk hebben. Elk weekend is een voortdurende uitdaging." Voorlopig heeft Red Bull niets te duchten van de concurrentie, hoewel Toto Wolff in de voorbij weken wel weer zijn pijlen lijkt te hebben gericht op het Oostenrijkse team en dan met name Verstappen. "Ik heb hem niet meer gezien sinds 2021, dus het is goed", zo knipoogt Horner naar zijn collega van Mercedes.