Het gaat er toch alleszins op lijken dat Liam Lawson ook volgend seizoen in de Formule 1 te bewonderen is. Volgens het Italiaanse Formu1a.uno zorgt het degelijke debuut van de Nieuw-Zeelander voor concurrentie bij de zitjes van AlphaTauri voor volgend jaar.

Lawson moest tijdens het raceweekend in Zandvoort halsoverkop invallen voor Ricciardo, die met een gebroken middenhandsbeentje de tweede vrije training van de Dutch Grand Prix moest verlaten. De 21-jarige Lawson is momenteel ook nog aan het knokken voor de titel in de Japanse Super Formula, waar hij momenteel op de tweede plek staat in het klassement, met een achterstand van slechts acht punten op nummer één: Ritomo Miyata. Eind oktober wordt in dat kampioenschap de laatste ronde verreden op Suzuka en wat daarna in het verschiet ligt voor Lawson, is nog maar de vraag.

Degelijk debuut

Tijdens het debuut op Zandvoort wist Lawson uit de problemen te blijven, onder zeer veranderlijke omstandigheden. Uiteindelijk kwam hij als dertiende over de streep, daar waar teamgenoot Tsunoda zich moest neerleggen bij P15. In Italië viel de AT04 van Tsunoda in de formatieronde uit, maar Lawson wist bijna een punt bij te schrijven met de elfde finishplek. Het is geen geheim dat de coureurs bij AlphaTauri uiteindelijk worden opgeleid om aan de slag te gaan bij Red Bull Racing en juist daarom wordt het volgend seizoen heel interessant.

Wie stroomt door naar Red Bull Racing?

Van Ricciardo is duidelijk dat hij mikt op het zitje van Sergio Pérez bij Red Bull Racing, naast Max Verstappen. Ook Lawson wil op den duur richting het grote topteam gaan. Ook voor Tsunoda geldt hetzelfde, maar dr. Helmut Marko heeft maar weinig over de Japanner gezegd in verband met het zitje bij Red Bull Racing. Tsunoda was uiteindelijk als protegé van Honda bij het zusterteam geplaatst en nu het Japanse merk vanaf 2026 aan de slag gaat bij Aston Martin, kan het zomaar zo zijn, dat Tsunoda mee verhuist.

Grand Prix van Singapore

Vooralsnog staat het weekend in Singapore voor de deur en het is de derde mogelijkheid die Lawson heeft om te laten zien wat hij kan. "Ik weet dat dit fysiek een hele zware race is, en als je in deze situatie in de Formule 1 terechtkomt, is het zelfs met alle training van de wereld nog zo'n zware aanpassing. Het zal extreem moeilijk worden, maar we hebben ervoor getraind en er alles aan gedaan om ons erop voor te bereiden", aldus Lawson die gaat voor een goed resultaat.