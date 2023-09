Brian Van Hinthum

Woensdag 13 september 2023 15:59

Het is inmiddels algemeen bekend dat Dr. Helmut Marko doorgaans niet vies is van een controversiële uitspraak hier en daar en de afgelopen week wist hij weer een rel te creëren met een opmerkelijke uitspraak over Sergio Pérez, met alle gevolgen van dien. Voorlopig gaat Red Bull Racing in ieder geval niet al te best om met de ontstane commotie.

Door de jaren heen heeft Marko natuurlijk een hoop vuurtjes weten te veroorzaken in de wereld van de Formule 1. De lijst met opmerkelijke Marko-uitspraken is inmiddels aardig opgelopen en de Oostenrijker is over het algemeen ook niet vies van het ongegeneerd moddergooien richting de concurrentie. Dat Marko niet altijd even politiek correct uit de hoek komt - zelfs over zijn eigen coureurs - weten we inmiddels wel. Afgelopen week wist de man uit Graz een groot deel van de Formule 1-wereld echter tóch weer te verrassen.

Het ontstaan van de rel

De gloednieuwe rel rondom de Red Bull-adviseur ontstond tijdens een uitzending van het Oostenrijkse ServusTV , een zender die door Dietrich Mateschitz opgericht werd en nog altijd in bezit is van Red Bull. Marko plaatste een aantal bijzondere opmerkingen over Pérez, om de afwisselende prestaties van zijn coureur te beschrijven. "Zoals we allemaal weten, heeft hij problemen in de kwalificatie. Hij heeft last van schommelingen omdat hij Zuid-Amerikaans is, waardoor hij niet zo gefocust in het hoofd is zoals Max of Sebastian was", zei Marko onder meer in die uitzending. De opmerking zorgde voor veel woede en verbazing op het internet, daar het volgens mensen een 'racistische' reactie betrof én Mexico daarnaast niet eens in Zuid-Amerika ligt.

Het feit dat ServusTV vaak qua politieke kleur in verband gebracht wordt met de rechtse kant van het spectrum én er eerdere twijfelachtige opmerkingen van Marko uit het verleden waren, heeft ervoor gezorgd dat de opmerkingen van de Oostenrijker vrij snel opgepakt werden en Marko afgeschilderd werd als racistisch. Eerlijk is eerlijk: het is ook vrij generaliserend om kwaliteiten als focus of concentratie toe te schrijven aan afkomst. Het feit dat legendarische coureurs als Ayrton Senna en Juan Manuel Fangio, twee van de best gefocuste coureurs uit de geschiedenis, afkomstig zijn uit Zuid-Amerika helpt ook niet bepaald mee.

Nepexcuses?

Nadat de opmerkingen door het internet opgepakt werden, ontstond er op social media-kanalen als Twitter en Reddit gelijk een storm aan kritiek. Marko kon dan ook niet anders dan het uitschrijven van een statement met excuses. "Wat betreft mijn opmerking over Sergio Pérez van maandag 4 september: ik wil graag mijn excuses maken voor mijn beledigende opmerking. Ik wil helemaal duidelijk maken dat ik vind dat we mensen niet kunnen generaliseren op basis van land, ras of etniciteit. Ik probeerde een punt te maken dat Checo schommelingen in zijn prestaties had dit jaar, maar het was verkeerd om dit toe te schrijven aan culturele erfenis."

Bij een dergelijk statement moet je je altijd maar afvragen of de persoon in kwestie daadwerkelijk spijt heeft van zijn opmerking of simpelweg zijn of haar straatje schoon probeert te vegen. Op mij komt het over als dat laatste. Of de opmerking nu daadwerkelijk zo belachelijk is of dat we met een storm in een glas water te maken hebben, daar kun je natuurlijk persoonlijk over twisten en zal ik mezelf verder ook niet over uitlaten. Feit is wel dat je in de huidige tijd van social media en een vergrootglas op al je uitspraken simpelweg moet oppassen met wat je zegt én met hoe je met dit soort zaken omgaat.

Juri Vips kreeg andere behandeling

Het lijkt er dan ook op dat Marko en Red Bull zich het er gemakkelijk vanaf maken met het statement via ServusTV, waar een officieel statement vanuit Red Bull voorlopig verder is uitgebleven. Opmerkelijk genoeg heeft Marko inmiddels laten weten ook rondom en tijdens het aanstaande weekend in Singapore geen enkele vraag te beantwoorden over het hele voorval. "Als er vragen over zijn, zal ik die niet beantwoorden. Ik praat alleen over sportieve zaken", liet de tachtigjarige adviseur opteken. Vrij ironisch natuurlijk, daar Marko normaal gesproken geen vraag uit de weg gaat en over geen enkel onderwerp een blad voor de mond neemt.

De manier waarop er door Red Bull omgegaan wordt met de zaak, lijkt daarnaast ook enige inconsequentie op te roepen. Iets meer dan een jaar geleden greep het Formule 1-team wél adequaat in na een rel rondom junior Juri Vips, vanzelfsprekend een minder prominent figuur binnen de organisatie. De Estse coureur gebruikte destijds het N-woord tijdens een livestream waarin hij aan het gamen was. Vips werd daaropvolgend geschorst door Red Bull en ook Marko sprak zich uit. "De Engelse pers ontketende zo'n enorme shitstorm waardoor er voor Red Bull geen andere keuze meer overbleef dan hem uit zijn functie ontheffen. Hij is 21 jaar oud en heeft zijn excuses aangeboden."

Zwaktebod van Red Bull én Marko

Daar waar Red Bull destijds dus snel ingreep, blijft er nu enige vorm van handelen uit vanuit het team. Het aangekondigde spreekverbod van Marko maakt de zaak niet sterker en ook het uitblijven van een officieel statement van het team verbetert het niet. Zoals eerder gezegd: je kunt betwisten of de opmerkingen van Marko daadwerkelijk zo'n groot probleem zijn, maar in deze tijd is het simpelweg niet handig. Red Bull laat zich echter met het (gebrek aan) handelen rondom de zaak wel van een mindere kant zien, vooral in de richting van Pérez zelf. Het team had zichzelf veel sterker moeten laten zien met een duidelijk statement vanuit de organisatie en Marko zelf had zich als een man moeten opstellen en tijdens het raceweekend in Singapore tekst en uitleg moeten geven over zijn uitspraken. Een zwaktebod van Max Verstappen zijn werkgever.