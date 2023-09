Jan Bolscher

Dinsdag 12 september 2023 08:42 - Laatste update: 09:16

De Formule 1 is de afgelopen jaren wereldwijd enorm gegroeid qua populariteit. Gek genoeg is tegelijkertijd de interesse in de sport vanuit Duitsland steeds verder afgenomen. Haas-teambaas Guenther Steiner denkt te weten hoe dit zit.

De Formule 1 is momenteel populairder dan ooit. Nederland is sinds de opkomt van Max Verstappen al in de ban van de sport, maar ook in met name Amerika en het Midden-Oosten is de fanbase enorm gegroeid. De Netflix-serie Drive to Survive en het streven van de grote bazen om een jongere doelgroep aan te boren hebben hier een grote bijdrage aan geleverd. Des te opvallender is het daarom dat de Formule 1 in Duitsland juist in een neerwaartse spiraal is geraakt.

Betaalmuur

Sinds 2020 wordt er geen Grand Prix meer afgewerkt bij onze Oosterburen, en met het vertrek van Sebastian Vettel eind 2022 is de laatste succesvolle Duitse coureur vertrokken. Nico Hülkenberg kan in de Haas hooguit af en toe om wat punten vechten, en Mick Schumacher moet het doen met de rol van reservecoureur bij Mercedes. Het draagt er allemaal aan bij dat de Formule 1 momenteel minder leeft in Duitsland, maar volgens Steiner is er nog een andere reden: een betaalmuur. Wie in Duitsland de Formule 1 wil kijken moet een betaald pakket bij Sky Sports Germany afnemen.

Waar voor je geld

"Het is een probleem omdat Duitse kijkers niet gewend zijn voor televisie te betalen, omdat de inhoud van de gratis televisie al erg goed is", vertelt hij in gesprek met Motorsport-Magazin. "Waarom zou ik betalen als de dingen die ik gratis krijg ook goed zijn? Mensen moeten een stap zetten en zeggen: ik wil het zien en geef er geld aan uit. Maar als je iets verkoopt, moet je er ook voor zorgen dat het aantrekkelijk genoeg is voor mensen om er geld aan uit te willen geven. Ik denk dat het een combinatie is waarbij je de magie moet vinden om het te laten werken."

Nederlandse fans

De Italiaan noemt daarbij de Nederlandse kijkers als voorbeeld: "We moeten er voor zorgen dat we in Duitsland een fanbase krijgen zoals de Nederlanders. Ze hebben veel jonge mensen die naar de Formule 1 kijken. Dat is zelfs zo in Amerika, en de rest van de wereld. Alleen in Duitsland hebben we het moeilijk. Dat is jammer, want Duitsland is altijd een Formule 1-land geweest", klinkt het.