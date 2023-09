Remy Ramjiawan

Volgens Renger van der Zande straalt de afgunst van Toto Wolff af bij de opmerking over de zegereeks van Max Verstappen. De teambaas van Mercedes noemde de tiende zege op rij van de Nederlander, een statistiek voor Wikipedia en stelde dat niemand dit zou lezen.

Wolff heeft zich afgelopen weekend niet populair gemaakt bij vriend en vijand. Ook vanuit Groot-Brittannië, wat normaliter toch wel redelijk op de hand van Mercedes is, kwam er kritiek op de verklaring van Wolff. Niet alleen de teambaas van de Duitse renstal bagatelliseerde de prestatie van Verstappen, ook Lewis Hamilton stelde dat het wel relatief gemakkelijk was, want de Limburger had nooit teamgenoten gehad van het kaliber dat Hamilton naast zich heeft gehad.

Achter Verstappen razendspannend

In het Race Café gaat Van Der Zande in op de dominantie van Verstappen. "Het is niet alleen de Red Bull-auto, maar ook hoe Max samenwerkt met zijn team en hoe ze samen de auto afstellen. Dat mis je bij Sergio Pérez bijvoorbeeld heel erg. Het begint normaal te worden dat we het niet meer over Max hebben, want alles gebeurt tegenwoordig achter hem. Als hij minder dan tien seconden voorsprong heeft beginnen we ons zorgen te maken", zo stelt hij gekscherend. Wie puur voor de zege in de race kijkt, zal misschien niet zo genieten, maar de strijd achter Verstappen is enorm spannend. "Formule 1 is totaal niet saai als je kijkt naar wat er achter Verstappen gebeurt."

Wikipedia-opmerking

De opmerking van Wolff komt volgens Van Der Zande vooral wat zuur over: "Natuurlijk is het zuur, want het is zo dominant en knap wat Red Bull doet, alles doen ze goed daar. Daar moet je je pet wel voor afzetten en dat moet Toto als geen ander weten. Hij heeft het zelf nota bene ook gewoon meegemaakt." Voor Van Der Zande is er maar één conclusie mogelijk: "Wolff moet gewoon zijn mond houden en zorgen dat zijn eigen team weer terug naar voren komt en dat zijn eigen mensen niet bij hem weglopen."