Remy Ramjiawan

Zaterdag 9 september 2023 16:49 - Laatste update: 16:59

Tijdens het Grand Prix-weekend in Zandvoort zat Richard Verschoor bij Haas-teambaas Guenther Steiner aan tafel om te praten over een testrit bij het Amerikaanse team. De Nederlandse Formule 2-coureur wil de nodige meters maken in de Formule 1 en legt in het Race Café uit hoe het gesprek met de markante teambaas verliep.

Verschoor is in 2023 bezig met zijn derde seizoen in de Formule 2. De Nederlander begon in 2021 bij MP Motorsport, om voor de laatste races van het seizoen bij Charouz Racing System te rijden. In 2022 kwam Verschoor voor Trident uit en wist hij de openingsrace van het seizoen in Bahrein te winnen. In 2023 wist Verschoor de race in Oostenrijk te winnen en dat deed hij voor het team waar hij nu voor uitkomt: Van Amersfoortracing.

Haas mist eigen testteam

Ook Verschoor heeft het stipje op de horizon gezet op een zitje in de Formule 1. Toch zijn daar nog de nodige testmeters voor nodig en om aan die 300 kilometer te komen, was de Nederlander in gesprek gegaan met Steiner. "Het probleem is een beetje. Ik wil heel graag Formule 1-meters maken. Alleen Haas heeft niet zijn eigen Formule 1-testteam. Zij mogen dus geen motoren van Ferrari gebruiken om hun eigen Formule 1-auto te runnen. Dus eigenlijk houdt het daarmee al een beetje op", zo luidt de voorlopige conclusie.

Van Verschoor wordt dus verwacht dat hij buiten het team van Haas om, eerst een aantal meters zal moeten gaan maken in een Formule 1-auto, daarna zou de deur openstaan voor een ritje bij het Amerikaanse team, mogelijk tijdens een vrije training. "Dat is een mogelijkheid. Ik moet eerst die meters gaan maken. Daar begint het mee."

Pauzes in Formule 2-seizoen gebruiken

De 22-jarige Verschoor heeft inmiddels heel wat sponsoren om zich heen verzameld en wijst naar de pauzes in het Formule 2-kampioenschap. "Wij [Formule 2] hebben soms, zoals nu, twee maanden niks en dan ook gewoon niet rijden in een raceauto. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn, stel ik rij nog een jaar in de Formule 2, dan is het natuurlijk fantastisch als ik meters kan maken in een snellere auto op banen, waar ik toch al heen ga", zo hoopt hij op een kans tijdens een vrije training in 2024.