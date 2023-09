Lars Leeftink

Dinsdag 5 september 2023 21:41 - Laatste update: 21:43

In onze nieuwste GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het beste Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest spraakmakende onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen slechts twee minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwam de FIA met het langverwachte rapport waarin duidelijk werd of de teams in 2022 zich aan de budgetcap hebben gehouden, liet Toto Wolff merken dat hij hoopt dat het nieuwe technical directive van de FIA ervoor gaat zorgen dat Red Bull wat langzamer wordt, liet Lewis Hamilton zijn ongenoegen blijken over het circuit in Monza en had Christian Horner wat minder goed nieuws voor de fans van Max Verstappen. Dit is de GPFans Recap van 5 september.

FIA concludeert na onderzoek dat alle F1-teams zich aan budgetplafond hielden in 2022

De Federation Internationale de l'Automobile (FIA) heeft onderzoek gedaan naar de tien teams in de Formule 1 om te achterhalen of deze zich wel hebben gehouden aan de financiële reglementen in 2022. De autosportbond weet vandaag te melden dat dit onderzoek nu is afgerond. Het is tot de conclusie gekomen dat alle teams binnen het budgetplafond zijn gebleven vorig seizoen.

Pérez op zoek naar "alternatieven" als hij niet kan bijdragen bij Red Bull in 2024

Sergio Pérez komt momenteel uit voor Red Bull Racing als teamgenoot van Max Verstappen. Zijn contract loopt echter af na het seizoen van 2024, waardoor het nog maar de vraag is of hij daarna coureur van Red Bull is. Pérez vertelt dat hij alleen bij de energiedrankfabrikant wil blijven als hij daadwerkelijk wat kan bijdragen.

Wolff hoopt dat ingreep FIA helpt: "Red Bull halve seconde langzamer zou mooi zijn"

Toto Wolff, teambaas van Mercedes, wil graag geloven dat het nieuwe technical directive van de FIA om 'trucjes' op het gebied van bewegende vleugels tegen te gaan, gaat helpen om Red Bull langzamer te maken en de rest van de teams ook beter in de gaten te houden. Volgens de Oostenrijker kan Red Bull 'misschien wel' een halve seconde langzamer worden door de ingreep van het autosportorgaan om het blijkbaar veelgebruikte trucje tegen te gaan.

Horner ziet Red Bull nog wel verslagen worden in 2023: "Dat is onvermijdbaar"

Christian Horner, die teambaas van Red Bull Racing die met het team twee fases van succes heeft gekend in de Formule 1, geniet volop van de prestaties van Max Verstappen en Red Bull in 2023. Toch moet hij fans van de Nederlander ook uit hun droom helpen: Red Bull gaat in 2023 nog wel een keer verslagen worden, of door een ander team of door een uitvalbeurt.

Hamilton niet blij met lay-out circuit Monza: "Moeten dingen aanpassen"

Lewis Hamilton heeft ook na het raceweekend in Monza, waar afgelopen zondag de Formule 1 Grand Prix van Italië werd verreden, geklaagd over het vermaak in de sport. Dit keer moet het circuit in Monza het ontgelden, waar Max Verstappen afgelopen weekend zijn tiende zege op rij boekte. Volgens de Brit moeten er aanpassingen worden gedaan.