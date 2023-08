Jeen Grievink

Zaterdag 26 augustus 2023 14:46 - Laatste update: 14:52

Vooralsnog is het een natte bedoeling tijdens het Dutch Grand Prix-weekend op Circuit Zandvoort. De Formule 2-race werd eerder vandaag al afgeblazen vanwege het slechte weer en het is afwachten hoeveel neerslag er in de rest van het weekend nog gaat vallen. Max Verstappen weet dat het niet ideaal is voor de fans, maar denkt dat de echte diehards wel blijven zitten.

Waar de voorgaande edities van de Dutch Grand Prix uiterst zonnig verliepen, is het dit weekend volledig het tegenovergestelde. Er vallen met regelmaat buien en soms zijn deze zo heftig, dat een racesessie - zoals die van de Formule 2 - moet worden afgeblazen. De weersvoorspellingen voor de rest van de zaterdag blijven uiterst wisselvallig met de nodige kans op regen en morgen valt er misschien nog wel meer neerslag. Viaplay vroeg Verstappen wat hij er van vindt dat het zoveel regent en of hij meevoelt met de doorweekte fans op de tribunes.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen denkt dat echte fan blijft zitten bij regen

Of het zwaar wordt voor de fans op de tribunes, reageert Verstappen: "Ja, die poncho's helpen misschien een beetje, maar de regen is natuurlijk niet wat je wil." De regerend wereldkampioen verwacht echter geen complete leegloop als het met bakken uit de lucht komt. "Uiteindelijk, als je een echte fan bent, blijf je natuurlijk wel zitten", zo zegt hij. Voor Verstappen zelf vormt de regen geen probleem. Sterker nog: hij zou het wel prima vinden. "Ja, ik vind het altijd wel prima om in de regen te rijden. Als het regent, vind ik het ook wel prima."

Windstoten vormen eveneens uitdaging op Zandvoort

Daarnaast krijgen de coureurs ook te maken met een harde wind op Zandvoort en dat vormt eveneens een uitdaging. "Ja, deze auto's' zijn best wel gevoelig voor de wind. Over het algemeen is het tussen de 25 en 30 kilometer per uur (de windvlagen, red.), maar soms heb je ook van die windstoten en dat is altijd het moeilijke, want dat kun je niet aanvoelen", aldus Verstappen.

