Verstappen klokt snelste tijd bij drie rode vlaggen in derde vrije training op Zandvoort

Max Verstappen heeft de rommelige derde vrije training op Circuit Zandvoort afgesloten als snelste. De regerend wereldkampioen klokte voor eigen publiek een 1:21.631 en was hiermee sneller dan o.a. George Russell en Sergio Pérez. De tijden zeiden echter maar weinig, want het was een regenachtige sessie, die tevens bolstond van de rode vlaggen.

Op een natte baan ging de derde en tevens laatste vrije training op Circuit Zandvoort van start. Verstappen was de eerste die naar buiten ging, maar Lawson volgde al snel. De 21-jarige Nieuw-Zeelander moest ook wel, want als vervanger van de geblesseerd geraakte Ricciardo kon hij iedere minuut op de baan goed gebruiken. Het begon echter al snel weer te regenen en dat maakte het niet eenvoudig de baan te leren kennen en snelheid te ontwikkelen. De natte baan zorgde ook voor hachelijke momentjes bij de meer ervaren coureurs. Zo verloor Verstappen even de controle en ging hij dicht langs de muur, maar moest ook Pérez alle zeilen bijzetten om zijn RB19 onder controle te houden.

Eerste rode vlag voor crash Magnussen

De kleine foutjes van de beide Red Bull-coureurs vielen echter in het niet bij de fout van Magnussen. Aan het einde van de Hugenholtzbocht verloor hij de controle, belandde in een spin en raakte vervolgens de muur. Het leverde een rode vlag op. De Haas moest worden weggetakeld en dit nam enkele minuten in beslag. Toen de lichten weer op groen gingen, doken diverse coureurs direct weer naar buiten, waaronder Bottas, Verstappen, Hamilton en Norris. Even later ging het bijna weer mis, toen Leclerc bij het aanremmen doorschot en op een haar na de muur miste.

Guanyu veroorzaakt tweede rode vlag na bezoek aan grindbak

De tweede rode vlag kwam er luttele minuten later alsnog, toen Guanyu in bocht 13 in een spin terechtkwam en vervolgens vast kwam te zitten in de grindbak. Ook dit nam weer enkele minuten in beslag. Toen de Alfa Romeo eenmaal weggehaald was, werd de baan goed genoeg geacht voor de inters. Het leverde dan ook snellere rondetijden op, waardoor er veel verschuivingen te zien waren op de tijdenlijst. Maar de baan bleef tricky voor de coureurs, zo ondervonden ook Alonso en Ocon, die beiden rechtdoor schoten.

Wederom rode vlag na glijpartij Lawson

Het duurde dan ook niet lang, voordat er voor de derde keer gezwaaid werd met de rode vlag. Ditmaal was Lawson de pineut. Bij het uitkomen van bocht 13 raakte hij de controle kwijt, toucheerde de muur en kwam achterstevoren terug op de baan. De schade leek mee te vallen, want de invaller van Ricciardo kon de AlphaTauri zelf terugbrengen naar de pitstraat. De sessie werd vervolgens - met nog enkele minuten op de klok - hervat en dat gaf de coureurs nog eenmaal de gelegenheid voor een paar snelle runs te gaan.

Verstappen klokt snelste tijd

Uiteindelijk was het Verstappen die de snelste tijd wist te noteren. Met een 1:21.631 was hij ruim drie tienden sneller dan Russell en precies een seconde sneller dan teamgenoot Pérez. De top tien werd uiteindelijk compleet gemaakt door Alonso, Hamilton, Albon, Piastri, Bottas, Leclerc en Norris. De tijden zeiden echter weinig, want vanwege de natte baan konden de coureurs absoluut niet de limieten van hun auto opzoeken.

