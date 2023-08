Jordy Stuivenberg

Daniel Ricciardo mist de Grand Prix van Nederland zoals bekend vanwege een gebroken middenhandsbeentje, maar de grote vraag is nu hoe snel hij weer in de auto zit. Teambaas Franz Tost sluit niet uit dat dat wel even kan duren.

Ricciardo moest in de tweede vrije training in Zandvoort uitwijken voor Oscar Piastri, die even daarvoor gecrasht was in bocht 3. Daarbij blokkeerde hij en gleed hij door de bandenstapel. Het was eigenlijk direct duidelijk dat er iets mis was met de linkerhand van de AlphaTauri-rijder en checks in het ziekenhuis wezen uit dat zijn middenhandsbeentje gebroken was.

Debuut Liam Lawson

AlphaTauri maakt in Zandvoort gebruik van de diensten van Red Bull-talent Liam Lawson en het lijkt erop dat hij ook volgende week in Monza in de auto zit. Het zal volgens Tost nog wel een paar dagen duren voor duidelijk is hoe de blessure van Ricciardo uitpakt. “Hij zal dit weekend sowieso niet rijden en we zullen zien wat er gebeurt voor Monza, maar mogelijk moet Daniel geopereerd worden”, vertelde hij aan Viaplay. Daarover zullen de doktoren de komende dagen een besluit nemen.

Normale hersteltijd

“Voor een normaal persoon geldt een hersteltijd van maximaal zes weken, maar hij is een Formule 1-coureur. Ik hoop dus dat zijn herstel sneller gaat, want we hebben hem graag in de auto. Het is gebeurd, het was een gek incident waar hij niets aan kon doen. Ik heb hem gezegd dat hij het tot dat moment geweldig deed, hij had de top 10 kunnen halen. Hij weet dat hij weer in de auto zit zodra hij kan rijden.”

Glimlach

Ricciardo liet volgens Tost al snel weer zijn bekende glimlach zien en de kopman van AlphaTauri hoopt dat zijn coureur niet te lang baalt van wat hem is overkomen. “Hij moet het niet te serieus nemen, want er hadden ergere dingen kunnen gebeuren. Dat is het leven. We kijken uit naar zijn terugkeer. Hij lachte alweer, was in een prima stemming, ook al had hij veel pijn. Hij stapt snel in het vliegtuig om een andere dokter naar zijn hand te laten kijken en dan besluiten ze wat er moet gebeuren.”

