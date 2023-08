Hoe laat begin de kwalificatie voor de Dutch Grand Prix?

Lars Leeftink

Zaterdag 26 augustus 2023 08:04

Na een vrijdag vol met verzamelen van data en het leren kennen van de baan staat vandaag de kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Nederland op het programma. Hoe laat gaan de coureurs zaterdag proberen pole position te veroveren voor de race van zondag?

Dit weekend wordt de Grand Prix van Nederland voor het derde seizoen op rij verreden. De afgelopen twee edities werden gewonnen door Max Verstappen. In 2021 deed hij dit met overmacht, terwijl het vorig jaar vooral dankzij Lewis Hamilton een stuk lastiger ging. Komend weekend kan Verstappen in eigen land als tweevoudig wereldkampioen een record van Sebastian Vettel evenaren. Verstappen won acht races op rij en kan in Nederland zondag zijn negende zege boeken. Daarmee zou hij Vettel evenaren, waarna hij in Monza zijn record kan verbreken.

Vrijdag in Zandvoort

Daarvoor zal Verstappen echter wel een goede kwalificatie moeten rijden, iets wat op dit circuit wel eens belangrijk kan zijn. Tijdens de vrije training verliep het soepel voor Verstappen en zijn team. De Nederlander reed tijdens de eerste training veel rondjes op de harde band en eindigde op P1, terwijl ook de tweede vrije training een paar uur laten prima verliep. Zo gaat de Nederlander met een goede voorbereiding richting de zaterdag.

Hoe laat begint de kwalificatie?

Nadat de coureurs tussen 11:30 uur en 12:30 uur de derde vrije training hebben gereden en de Formule 2 de eerste race van het weekend heeft afgerond, zijn de F1-coureurs om 15:00 uur aan de beurt om aan de kwalificatie te beginnen. Dan zal tussen 15:00 uur en 16:00 uur duidelijk gaan worden wie pole position gaat veroveren voor de race van zondag.

