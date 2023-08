Jan Bolscher

Het raceweekend in Zandvoort gaat gebukt onder hier en daar wat neerslag, maar Max Verstappen legt uit waarom hij zich - ondanks bijvoorbeeld de banking en grindbakken - geen zorgen maakt op de gevolgen hiervan op de kwalificatie en de race.

De Grand Prix van Zandvoort keerde in 2021 terug op de Formule 1-kalender en is sindsdien geliefd onder zowel fans als coureurs. De promotors hebben indruk weten te maken met de organisatie van het evenement en het circuit zelf vormt een gewaagde uitdaging voor de rijders. Zo noemde Lewis Hamilton het op donderdag nog "een van de beste circuits ooit gebouwd." Daarnaast werden bezoekers in 2021 en 2022 getrakteerd op een helderblauwe hemel en stralende zon, maar dat lijkt dit weekend niet aan de orde.

Nat weekend voor de boeg

Op alle drie de dagen wordt wat neerslag verwacht, en dus is het weerbericht onderwerp van gesprek op de donderdag in de paddock. Zandvoort is een vrij smal circuit voorzien van grindbakken, muren en de welbekende bankings. Met name dat laatste zou een uitdaging kunnen vormen als er door de schuine afloop van het asfalt bijvoorbeeld watervalvorming ontstaat, maar volgens Verstappen hoeven we ons daar geen zorgen over te maken.

Hogere lijn

"Het valt alleen naar binnen toe", legt hij uit tegenover de Nederlandse media waaronder GPFans. "In bocht drie rij je toch altijd een hoge lijn en de laatste bocht is vol gas, dus dat maakt niet uit. De regen valt allemaal aan de binnenkant. Misschien ligt er dan wat water onderin [de banking], maar dan ga je wat hoger rijden."

