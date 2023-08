Lars Leeftink

Max Verstappen heeft uitgelegd waarom hij zich de laatste anderhalf jaar zo uit heeft gesproken over zijn toekomst in de Formule 1. De Nederlander maakt zich zorgen over de weg die de sport is ingeslagen, waardoor hij zichzelf soms afvraagt of 'dit het nog wel waard is?'

In gesprek met De Telegraaf legt Verstappen uit waarom hij dit jaar en vorig jaar zoveel praat over zijn toekomst in de sport. "Omdat ik me druk maak om de sport die ik altijd heel leuk vond. En nog steeds leuk vind, maar wel tot op bepaalde hoogte. Het is ook niet zo dat ik helemaal tegen veranderingen ben, zoals soms wordt beweerd. Maar het moeten wel aanpassingen zijn die de Formule 1 ten goede komen. Waarom moet je bepaalde dingen veranderen als het goed loopt? Een traditionele kwalificatiesessie vind ik in die vorm prima opgezet. Het moet niet alleen maar om geld draaien.”

Veel geld

Verstappen weet ook dat hij profiteert van het feit dat de sport populairder is geworden en er financieel op vooruit is gegaan, maar volgens de Nederlander is dat niet het belangrijkste. "Uiteindelijk draait het daar niet om. Mensen denken misschien: hij verdient veel geld, waar zeurt die gast over? Maar het gaat om het welzijn, hoe je dingen beleeft en niet hoeveel je verdient. Ik vind soms dat ik te veel dingen moet doen, en laten. Dan denk ik weleens: is dit het nog wel waard?”

Veel races

Dat er veel races zijn, iets waar Verstappen zich ook al vaak over uit heeft gesproken, is volgens de tweevoudig wereldkampioen niet eens zijn grootste zorg. "Dat is het grootste probleem niet. Het gaat mij er meer om wat ik er allemaal bij moet doen. Een donderdag voor een race-weekeinde is soms al heel lang, al hangt dat er een beetje vanaf waar we zijn. Buiten de Grand Prixs om is er ook simulatorwerk. Maar ik ben bijvoorbeeld meer dan een maand per jaar kwijt aan marketing. Op een gegeven moment heb je daar geen zin meer in.”