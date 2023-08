Toekomst Tsunoda in F1: AlphaTauri, Red Bull of toch ergens anders?

Lars Leeftink

Woensdag 16 augustus 2023 15:32 - Laatste update: 15:33

Yuki Tsunoda is momenteel bezig aan zijn derde seizoen in de Formule 1, maar de jonge Japanner is onderdeel van de grote Red Bull-familie en zal stiekem hopen op meer dan een stoeltje bij AlphaTauri. Tsunoda heeft eind 2023 geen contract meer en de vraag is waar de toekomst van de Japanse coureur ligt.

Tsunoda werd van jongs af aan al als groot talent gezien in Azië, met als focus de Formule 1. Red Bull was het eens met deze observatie en besloot de Japanner toe te voegen aan het junior-programma. Tsunoda maakte in 2016, 2017 en 2018 indruk in het Japanse F4-kampioenschap, door in 2017 derde te worden in het klassement en in 2018 zelfs kampioen te worden. Voor Tsunoda was dit reden genoeg om het tijdens het seizoen daarna hogerop te zoeken.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen krijgt de wind van voren in Quote: "De slissende belastingontwijker"

Formule 3 en Formule 2

Deze kans kreeg hij in 2019 door bij Jenzer Motorsport in de Formule 3 te gaan rijden. De Japanner werd negende met 67 punten en won meteen een race. Een jaar later, in 2020, was dit genoeg reden voor een stoeltje in de Formule 2. Daar reed hij namens Carlin naar drie overwinningen en 200 punten, wat genoeg was voor een derde plaats in het kampioenschap. Red Bull had genoeg gezien en besloot Tsunoda in 2021 naar de Formule 1 te halen.

AlphaTauri

Tijdens zijn eerste twee seizoenen bij AlphaTauri, waarin hij in totaal 44 races reed, scoorde hij in totaal 44 punten. De Japanner kon tijdens zijn eerste twee seizoenen niet op het podium komen en haalde zelfs nog nooit de top vijf, maar had hier ook niet echt de auto voor. Zeker in 2022 was dit niet het geval, terwijl de auto van 2021 nog wel aardig was. Toch werd Tsunoda vooral bekend om zijn vurige boardradio's en het aantal overtredingen en straffen die hij verzamelde gedurende die twee seizoenen.

In 2023, toen Pierre Gasly vertrok en Nyck de Vries als teamgenoot van Tsunoda werd aangetrokken, was het aan Tsunoda om te laten zien dat hij volwassener was geworden en de rol van leider op zich kon nemen. Dit heeft hij na twaalf races, ondanks dat hij in de minste auto van de grid rijdt, gedaan. De Vries werd zowel op zaterdag als op zondag bijna altijd verslagen, terwijl Tsunoda in totaal in 2023 op drie punten staat. Het is slechts genoeg voor de zeventiende plaats in het kampioenschap, maar de Japanner haalt alles uit de auto en heeft daarnaast laten zien als persoon en coureur stappen te hebben gezet.

2024

Toch is Tsunoda ook dit seizoen aan het rijden voor zijn toekomst. De coureur van AlphaTauri heeft aan het einde van het seizoen geen contract meer, iets wat tijdens de voorgaande twee seizoenen ook het geval was. Daniel Ricciardo, sinds de Grand Prix van Hongarije de nieuwe teamgenoot van Tsunoda bij AlphaTauri, heeft ook een aflopend contract en zal een gewaagde tegenstander zijn gedurende de tweede seizoenshelft. Het meest logische zou zijn dat Tsunoda ook in 2024 bij AlphaTauri rijdt, iets wat op dit moment nog allesbehalve zeker is. De vraag is echter of de Japanner net zoals Gasly en Ricciardo niet eens buiten de organisatie van Red Bull moet gaan kijken naar een stoeltje.

Bij AlphaTauri staan er komend seizoen namelijk veel veranderingen op het programma, waaronder de teamnaam, titelsponsor en een nieuwe teambaas (Laurent Mekies). De kans is dus groot dat AlphaTauri de Japanner de rest van dit tijdperk (eind 2025) niet kan voorzien van een auto waarmee hij consistent punten kan scoren.

Red Bull

Tsunoda zal zich stiekem al jaren focussen op het stoeltje naast Max Verstappen bij Red Bull Racing, het meest dominante team van dit tijdperk in de Formule 1. Toch lijkt ook dat een lastig verhaal te worden in dit tijdperk, aangezien Sergio Pérez nog contract heeft tot eind 2024. Zelfs als het team, en daar lijkt het niet op, zou overwegen om de Mexicaan te lozen voor een andere coureur, lijkt Tsunoda slechts een kandidaat te zijn. Ricciardo en Alex Albon worden ook vaak in verband gebracht met het stoeltje, terwijl ook de naam van Lando Norris eerder in de geruchten terug te vinden is dan die van Tsunoda. De vraag is dan: zijn er opties buiten Red Bull?

Opties

Om te beginnen bij de topteams: niet echt. Bij Ferrari en McLaren liggen de twee huidige coureurs nog vast tot eind volgend jaar, waarbij hooguit Carlos Sainz eind 2024 zou kunnen vertrekken. Bij Aston Martin lijkt Fernando Alonso voorlopig ook van geen ophouden te weten, terwijl Lance Stroll vanwege de positie van zijn vader Lawrence Stroll het op het oog ook wel heel bont moet maken wil hij vervangen worden. Bij Mercedes lijken George Russell en Lewis Hamilton de komende jaren ook nog wel actief te blijven, terwijl bij Alpine eigenlijk alles behalve de coureurs onzeker is. Gasly en Esteban Ocon hebben nog voor meerdere jaren contract en lijken voorlopig ook niet van plan te zijn om te vertrekken.

Daardoor kom je voor Tsunoda al snel bij de concurrentie van AlphaTauri uit. Bij Haas lijkt er vooral een stoeltje naast Nico Hülkenberg beschikbaar te zijn, terwijl Alfa Romeo al heeft aangegeven 2024 in te willen gaan met Valtteri Bottas en Zhou Guanyu. Naast het stoeltje bij Haas lijkt Williams daarom de meest realistische keuze te zijn. Albon heeft zich getoond als kopman van het team, maar naast hem is er in 2024 nog een stoeltje vrij. De vraag is of Williams genoeg vertrouwen heeft in Logan Sargeant om zijn contract te verlengen. Zo niet, dan zal naast Mick Schumacher ook Tsunoda wel eens overwogen kunnen worden.

Conclusie

Al met al kan er geconcludeerd worden dat er voor Tsunoda naast een terugkeer bij AlphaTauri op het oog niet veel opties zijn voor 2024. Na 2024 kunnen er wellicht wat meer opties ontstaan, zeker bij topteams, maar de echte wissel van de wacht lijkt na 2025 te gaan komen. Dit is echter nog ver weg, en AlphaTauri lijkt in de tussentijd geen serieuze gegadigde te zijn om stabiel richting de vijf topteams te gaan. Williams zou, mocht Tsunoda echt willen vertrekken, de meest logische keuze zijn. Daarvoor zal Williams echter eerst wel afscheid willen en moeten nemen van Sargeant, en of dat zo is valt te betwijfelen. Al met al lijkt Tsunoda ook voor de komende jaren AlphaTauri als beste opties te moeten zien.