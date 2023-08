Lars Leeftink

Maandag 7 augustus 2023 20:01 - Laatste update: 20:08

Alpine is hard bezig om een opvolger te vinden voor teambaas Otmar Szafnauer, die sinds de Formule 1 Grand Prix van België geen teambaas meer is van het Franse team. De belangrijkste kandidaat om deze rol in te vullen zou volgens de geruchten akkoord zijn gegaan met het voorstel van Alpine: Mattia Binotto.

Dit weet het Franse f1i.autojournal te melden. Gezien de problemen die Alpine en Renault de afgelopen jaren hebben gehad met hun motor en de kennis die Binotto heeft op dit gebied, lijkt het een goede match te zijn. De vraag die nu vooral rest is vanaf wanneer de Italiaan aan de slag zal gaan, aangezien Binotto sinds eind 2022 met 'gardening leave' is. Dit betekent dat Binotto een tijdje geen werk mag uitvoeren in de sport, voor welk team dan ook. Aan deze periode zou in september een einde komen, waardoor de rol van Bruno Famin als interim-teambaas niet al te lang lijkt te gaan duren.

Sinds de Grand Prix van België, het laatste raceweekend van de eerste helft van het seizoen 2023, is het duidelijk geworden dat Alpine het over een compleet andere boeg gaat gooien en schoon schip aan het maken is. Dit is eigenlijk al tijdens de zomer van 2022 ingezet, toen het team Fernando Alonso en Oscar Piastri zag vertrekken en vervolgens Pierre Gasly als vervanger haalde. Vervolgens bleken de resultaten in 2023 tegen te vallen, terwijl concurrenten Aston Martin en McLaren wel stappen hebben gezet. Szafnauer, sportief directeur Alan Permane en Chief Technical Officer Pat Fry zijn ook ontslagen of vertrekken. Fry gaat namelijk naar Williams, een deal die al een tijdje beklonken was als we Williams mogen geloven en niet met de huidige situatie te maken heeft.

In 2023 gaat het allesbehalve vanzelf voor Alpine, dat een paar goede weekenden heeft gekend, maar over het algemeen als het zesde team op de grid gezien mag worden. Het team is ruimschoot ingehaald door Aston Martin, dat nu bijna elk weekend om podiumplekken strijd, en McLaren. Laatstgenoemde heeft de laatste weken dankzij upgrades extra snelheid gevonden. Met 57 punten en een podiumplek in Monaco is de score tot nu toe matig voor het Franse team, dat tijdens de tweede seizoenshelft vooral bezig zal zijn om zich te herorganiseren en de schade te beperken.