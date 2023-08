Lars Leeftink

Nieuwe geruchten hebben Laurent Rossi genoemd als de man die verantwoordelijk is voor het vertrek van Fernando Alonso bij Alpine in 2022. Alonso verhuisde naar Aston Martin toen Sebastian Vettel met pensioen besloot te gaan en de contractonderhandelingen met teambaas Otmar Szafnauer wat de Spanjaard betreft te lang duurde. Toch speelde naast Szafnauer ook Rossi een grote rol bij het vertrek van Alonso.

Dit weet Auto Motor und Sport te melden. Volgens de site speelde Rossi een cruciale rol bij het nemen van enkele beslissingen die de huidige situatie van het Franse team beïnvloedden. Laurent Rossi zou degene zijn geweest die verantwoordelijk is voor het vertrek van Alonso, ondanks de wens van Alpine om hem te houden. Na zijn vertrek heeft het team miljoenen uitgegeven om Pierre Gasly van AlphaTauri naar het team te halen.

Rossi bij Alpine

Rossi wordt volgens AMuS ook beschuldigd van het opzadelen van 'onnodige' financiële toezeggingen bij Alpine door Esteban Ocon een langlopend contract te geven tot eind 2024, iets wat zo'n twee jaar geleden gebeurde. Alpine zit in een periode waarin er veel gaat veranderen na het ontslag van veel belangrijke mensen, waaronder voormalig teambaas Otmar Szafnauer, vlak voor de Grand Prix van België. Ook Rossi is uit zijn rol van CEO ontheven, maar vult nog wel een andere rol in. Het bestuur van het team heeft aangegeven dat ze het beu waren om hun rivalen McLaren en Aston Martin drastische vooruitgang te zien boeken, terwijl het Franse team op dezelfde plek bleef hangen. Alpine staat inmiddels 46 punten achter op McLaren in het constructeurskampioenschap.

Alonso wijst naar Szafnauer

Voormalig Alpine-coureur Fernando Alonso gaf vorige week echter aan dat hij vooral Szafnauer verantwoordelijk houdt, voormalig teambaas bij Aston Martin en Alpine, voor de huidige situatie van het team. Over zijn vertrek zei de Spanjaard tegenover BBC het volgende: "Ik denk niet dat ik me niet gerespecteerd voelde, maar het is waar dat het langer duurde dan ik dacht toen de gesprekken begonnen Ik denk dat het in 2022 in Australië was [toen de gesprekken begonnen] over een contractverlenging. Het ging gewoon heel langzaam en het kwam niet van mijn kant. Ik was al gelukkig."

Alonso gaf ook aan dat hij gelukkig was met de auto, de toekomst en de werknemers bij Alpine. "De auto van 2022 was een snelle auto, dus ik was ook blij met de prestaties en de mogelijkheden in de toekomst. Het trage tempo van de gesprekken en het uiteindelijk niet eens op papier zetten wat we aan het bespreken waren, plus de opmerkingen over de leeftijd en wat dan ook. Dat is iets wat ze overigens nog steeds doen. Het is de manier waarop ze dingen doen, of de manier waarop Otmar [Szafnauer] dingen doet, want na dit jaar moet hij stil zijn. Hij moet helemaal niet praten. Na de resultaten van Aston Martin en de resultaten die hij heeft geboekt bij Alpine, praat hij nog steeds en is hij nog steeds trots op de beslissing, wat ongelooflijk en verbazingwekkend is."