Christian Horner is van mening dat de Formule 1 ondanks voorstellen van andere coureurs en teams de huidige regels niet hoeft aan te passen. Volgens de teambaas van Red Bull Racing en Max Verstappen gaan de teams door de regels juist vanzelf dichter bij elkaar in de buurt komen en wordt de dominantie van de tweevoudig wereldkampioen daardoor vanzelf minder.

Red Bull is in 2023 nog dominanter gebleken dan in 2022 al het geval was, toen Verstappen de records voor het hoogste aantal zeges en punten in een F1-seizoen verbrak. In 2023 kan hij deze twee records, samen met het hoogste aantal podiumplekken in het seizoen verbreken en heeft Red Bull al een record verbroken door dertien zeges op rij te boeken. Dit is de langste reeks ooit voor een constructeurs. Verstappen is 125 punten los in het kampioenschap en won tien van de twaalf races tot nu toe, terwijl hij tijdens elke race op het podium stond. Red Bull is al meer dan 250 punten los van de andere constructeurs en de double lijkt, net zoals in 2022, bijna niet meer mis te lopen.

Horner over strijd achter Red Bull

In de podcast Unlapped van ESPN gaat Horner in op de eerste seizoenshelft van Red Bull. De Brit, al jaren teambaas van Red Bull, is van mening dat zijn team het fantastisch doet in 2023. Toch geniet hij ook van wat er achter Red Bull gebeurt. "Elke week verandert het steeds. De ene week is het Ferrari, de andere week is het Mercedes, en dan verschijnt McLaren en aan het begin van het jaar was het Aston Martin. Dus elke keer als we over onze schouder kijken, is er weer iemand anders."

Red Bull krijgt hulp

Het feit dat er achter Red Bull niet echt een team is dat net zo dominant is als Red Bull, heeft de regerend wereldkampioen volgens Horner zeker geholpen om een grote voorsprong bij de coureurs en de constructeurs te behalen. "Dat heeft ons in veel opzichten natuurlijk geholpen, maar het is wel waanzinnig close. Met stabiliteit in de regels zal er altijd convergentie zijn. Als je spannende races wilt, laat de regels gewoon met rust en je zult zien dat de teams dichter bij elkaar komen. De auto's zullen naar elkaar toegroeien, dus ik verwacht dat het volgend jaar heel anders zal zijn dan dit jaar."