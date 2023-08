Lars Leeftink

Max Verstappen, George Russell en veel andere coureurs klagen al een tijdje over het zicht in de regen door de 'spray' die de auto's genereren op hoge snelheid als de baan nat is. Sky Sports Formule 1-analist Martin Brundle, een voormalig F1-coureur, heeft de huidige coureurs verteld dat ze het gevaar van de sport moeten 'accepteren'. De Brit benadrukt dat als je bang wordt in de cockpit, het tijd is om 'uit de auto te stappen'.

Na de tragische dood van Dilano van 't Hoff in Spa, arriveerde minder dan een maand later de Formule 1 op het circuit voor de Grand Prix van België. Tijdens het hele weekend was het te merken dat de veiligheid voorop stond. Anthoine Hubert kwam eerder in de bocht Eau Rouge ook om het leven bij een Formule 2-crash in Spa in 2019, onder droge omstandigheden, wat aantoont dat niet alleen een natte baan rampzalige gevolgen kan hebben. Terwijl discussies over veiligheid de sport blijven domineren, heeft Brundle de overtuiging gedeeld dat gevaar een essentieel onderdeel is van het besturen van een F1-auto.

Brundle wil geen bange coureurs zien

Brundle vertelt tegenover Sky Sports dat de coureurs de gevaren van hun werk moeten accepteren: "Je moet het gewoon accepteren, je moet je gedachten beheersen en beseffen dat je gewond, verlamd of gedood kunt worden in een raceauto. Dat geldt voor raceauto's van alle soorten snelheid. Het is een gevaarlijke onderneming als je een groep auto's en competitieve mensen bij elkaar zet. Het is waar het allemaal om draait. De kern van mijn verhaal is: of je hebt een linkerbocht van 90 graden nodig aan de voet van de heuvel, of je wilt snelle bochten, de spanning hiervan in motorsport en het gevaar dat daarmee gepaard gaat."

Brundle kent gevaren

Brundle denkt dat de coureurs gewoon moeten accepteren dat de sport gevaarlijk is. Het aanpassen van circuits gaat daar niks aan veranderen, aldus de Brit. "Dan raken er ook mensen gewond en sterven ze in andere categorieën in haarspeldbochten en chicanes. Het is een gevaarlijke baan, dus als je in de auto rijdt moet je dat begrijpen. Je bent niet bang, omdat je geest het voor elkaar heeft gekregen om de top te bereiken. Als je op een regenachtige dag als zaterdag niet kunt zien waar je heen gaat en toch je gas iets harder intrapt, weet je dat je het nog steeds wil doet. Als je op de rem trapt omdat je bang bent, moet je uit de auto stappen."