Lars Leeftink

Zaterdag 5 augustus 2023 20:52

Max Verstappen legt zichzelf elk weekend weer veel druk op en leeft in het heden, iets wat de tweevoudig wereldkampioen voorlopig 125 punten voorsprong heeft opgeleverd in het Formule 1-kampioenschap van dit seizoen. Toch hoor je de Nederlander niet klagen over de huidige situatie, die op sommige momenten niet echt uitdagend lijkt te zijn.

In gesprek met Formula1.com zegt Verstappen dat hij de huidige situatie juist leuker vindt dan dat hij geen dominante auto heeft. "Het maakt het zeker niet saai. Dat is waarom ik hier ben. Ik wil winnen, en ik wil vooraan rijden. Dat maakt het veel leuker om een raceweekend in te gaan. Als je al weet dat je niet kan winnen en geen kans hebt, dát is voor mij pas saai. Dit is het tegenovergestelde."

Artikel gaat verder onder video

Veel druk vanuit zichzelf

Verstappen is, zo zegt hij zelf, ongenadig tegenover zichzelf. "Ik leg mezelf veel druk op om te leveren waartoe ik in staat ben. Datzelfde geldt voor het team. Ze proberen altijd zo sterk mogelijk te presteren. Natuurlijk zien sommige races er makkelijker uit dan andere races. Soms komt alles wat makkelijker samen, maar ik denk ook dat dat de kracht van het team is. We doen altijd ons uiterste best, en we willen altijd verbeteren. Dat is waarom we nu zo goed presteren."

Verstappen leeft in het nu

Verstappen is, gezien zijn plannen van het oprichten van een raceteam voor 2025, wel met de toekomst bezig. Toch ligt zijn focus vooral bij het heden. "Ik leef gewoon in het moment. Ik focus me op elk raceweekend. Natuurlijk winnen we veel als team, maar het was nooit het doel om in de geschiedenisboeken te blijven staan, ik richt me gewoon op de nabije toekomst. Het doel is om elk jaar beter te worden. Nu heeft dat meer met ervaring te maken, en gaat het niet meer om pure snelheid of rondetijden. Je leert van alle dingen die in het verleden gebeurd zijn, en je probeert daar een betere coureur door te worden."