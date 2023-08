Lars Leeftink

Zaterdag 5 augustus 2023 20:04 - Laatste update: 20:06

Ferrari-teambaas Frederic Vasseur probeert naar verluidt de technisch directeur van Red Bull, Pierre Waché, naar Maranello te lokken door gebruik te maken van zijn goede vriend Loic Serra, Performance Director van Mercedes.

Volgens Auto, Motor und Sport zijn de twee Fransmannen, ondanks het feit dat ze voor rivaliserende teams werken, erg hecht en brengen ze vaak "uren samen door" in de paddock. Nu Ferrari er zeker van is dat ze Serra in 2025 zullen contracteren, probeert Vasseur een slag te slaan door Waché over te nemen van de regerend kampioen Red Bull. De beslissing om Serra van Mercedes te halen zou een nauwgezette beslissing zijn geweest. "Loic Serra is zorgvuldig uitgekozen. Hij is één van de beste vrienden van Pierre Wache, de technisch directeur van Red Bull. De twee brengen vaak uren samen door in de paddock, ook al komen ze uit rivaliserende teams. Beiden zijn zware rokers en kletsen daar. Ik zou graag luisteren naar wat die twee tegen elkaar zeggen."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen over overlijden Van t' Hoff: "Dank denk je wel meteen aan je familie"

Interesse niet nieuw

Volgens AMuS lokt de Franse teambaas van Ferrari zijn landgenoot al een tijdje. "Ik denk dat Vasseur ook Pierre Wache via deze verbinding probeert te krijgen. Van wat ik van Red Bull hoor, is [Vasseur] en was heel dicht [bij het contracteren van Waché], of misschien probeert hij het nog steeds. Maar Red Bull heeft er alle vertrouwen in dat Wache blijft." De Duitse site vergeleek de aanwervingstactieken van Vasseur met die van F1-grootheid Jean Todt die Ferrari naar hun gouden tijdperk met Michael Schumacher zou leiden. "Het is eigenlijk dezelfde stap die Jean Todt toen nam. Het duurde even voordat Ross Brawn en Rory Byrne aan boord kwamen. Het gebeurde niet van de ene op de andere dag. Ik geloof dat hij deze strategie in gedachten heeft. Als hij slaagt, kan hij echt zijn stempel drukken."

Red Bull zelfverzekerd

Dit weekend kwam De Telegraaf echter naar buiten met een aanvulling op het gerucht, waarbij ze deels bevestigen wat er vanuit Duitsland wordt gezegd. Red Bull heeft er alle vertrouwen in dat Waché blijft. "Van een vertrek van technisch directeur Pierre Waché bij Red Bull Racing is voorlopig geen sprake. Hij stond en staat in de belangstelling van Ferrari, maar heeft Red Bull te kennen gegeven te blijven." Dit zou een opsteker zijn voor Red Bull, dat een groot deel van het succes aan Waché te danken heeft. Voor Ferrari is het, nadat het eerder dit jaar twee andere werknemers van Red Bull wel kon overtuigen om over te komen, een teleurstelling.