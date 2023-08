Redactie

Zaterdag 5 augustus 2023 19:16 - Laatste update: 19:24

Er is een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de geruchten omtrent een mogelijke relatie van Mercedes-coureur Lewis Hamilton en zangeres Shakira. De afgelopen maanden zijn ze al vaak gespot, maar nu zou er 'een volgende stap' zijn gezet. toch is die volgende stap niet meteen de stap die de meeste mensen zullen verwachten. Het lijkt namelijk allemaal niet zo serieus tussen de twee te zijn.

De geruchten domineren al sinds mei het nieuws omtrent Hamilton, samen met de onzekerheid over zijn huidige contract bij Mercedes. Naast Shakira zijn er ook geruchten omtrent actrice Eiza Gonzalez, maar daar is Hamilton minder vaak mee gespot dan met de Colombiaanse zangeres Shakira. Shakira is sinds vorig jaar vrijgezel, toen zij en Barcelona-legende Gerald Pique uit elkaar gingen. Pique heeft inmiddels een nieuwe vlam, terwijl Shakira voor de buitenwereld nog alleen is. Hoe lang dit nog gaat duren, is echter afwachten.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Nyck de Vries voor het eerst weer in actie tijdens JACK'S Racing Day in Assen

Geruchten

Shakira zou volgens verschillende Spaanse media een villa op Ibiza, Cocco Loco, hebben gehuurd en zou niet alleen haar dagen voor de kust van de Middellandse Zee hebben doorgebracht. Tamara Gorro, presentatrice van het programma Y ahora sonsoles, meldt - geciteerd door het Algemeen Dagblad - het volgende: "We kunnen bevestigen dat Hamilton ‘s avonds is langsgekomen. We kunnen ervan uitgaan dat hij Shakira heeft gezien, want hij was vast niet op zoek naar iets dat hij er had verloren." Een andere Spaanse journalist, Jordi Martin, geeft een wat uitgebreide update en is iets voorzichtiger. "Er is me, onder anderen, bevestigd dat er iets meer is geweest dan een vriendschap. Maar beiden hebben heel duidelijk aangegeven dat er niets serieus was en dat er voor beiden volledige vrijheid bestaat om te doen en laten wat ze willen."

Toekomst Hamilton

Over Hamilton en zijn privé-leven is niet enorm veel bekend. De Brit, zevenvoudig wereldkampioen, vertelt niet vaak over zijn familie of vrienden en bespreekt vooral vaak zijn jeugd en wat hij daarvan geleerd heeft. Er is dan ook niks over het liefdesleven van de Brit bekend. Daarnaast is het nog maar de vraag hoe de toekomst van Hamilton in de Formule 1 eruit gaat zien. De Brit heeft nog tot eind dit seizoen contract bij Mercedes en de verwachting is dat hij dit contract gaat verlengen, maar officieel is er nog niks getekend.