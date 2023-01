Het droomscenario voor elk team tijdens het seizoen 2023

Lars Leeftink

Het Formule 1-seizoen begint volgende week echt met de eerste twee auto's voor 2023 die uit de doeken gedaan gaan worden, waarna vervolgens de testdagen en begin maart de eerste Grand Prix op het programma staat. Naast dat er bij elk team wel een vraagteken is richting het seizoen 2023, wordt er ook gedroomd.

Het seizoen 2023 kan voor Max Verstappen, die in 2021 en 2022 wereldkampioen werd, een historisch seizoen worden. Hij kan iets doen wat alleen Lewis Hamilton, Juan Manuel Fangio, Sebastian Vettel en Michael Schumacher eerder voor elkaar kregen: drie titels op rij winnen. Red Bull zal het team zijn dat door de andere negen teams wordt opgejaagd, een positie waar de afgelopen jaren vooral Mercedes zich in heeft bevonden. Wat is voor elk team het droomscenario voor het seizoen 2023?

Red Bull

Voor Red Bull Racing en Verstappen zal het droomscenario zijn dat het in 2023 een seizoen kent dat nog beter is dan het seizoen 2022 al was. Een seizoen waarin het team 17 van de 22 races won en beide kampioenschappen op haar naam schreef. Het zou een ongekend seizoen zijn voor het team dat met de RB18 één van de beste auto's uit de historie van de sport op de baan kreeg. Het zou wederom een dominant seizoen moeten worden voor Red Bull wil het dit droomscenario realiteit zien worden.

Voor Ferrari zal het droomscenario zijn om beide kampioenschappen te winnen zoals Red Bull dat in 2022 deed en Mercedes de jaren daarvoor voor elkaar kreeg. Het zou betekenen dat Ferrari qua motor, betrouwbaarheid en strategische beslissen een grote stap heeft gezet in 2023 en het team weer staat waar het in het verleden zo vaak terug te vinden was: aan de top. Het zou tevens het doorbreken van een dramatische periode zijn van Ferrari als het aankomt op kampioenschappen, aangezien de afgelopen tientallen jaren gedomineerd zijn door Red Bull en Mercedes. Sinds het vertrek van Schumacher is Ferrari niet meer in een positie geweest om een titel te winnen zoals in 2023 het geval kan zijn.

Mercedes

Het team van Mercedes zal dromen van een seizoen zonder porpoising. Als deze droom waarheid wordt, kan er een andere droom werkelijkheid worden: beide kampioenschappen winnen. Het team zal waarschijnlijk al blij zijn als het met George Russell en Lewis Hamilton één titel pakt, maar twee zou natuurlijk de kers op de taart zijn. Daarvoor zal het team wel het maximale uit de auto moeten halen, iets wat vorig jaar dankzij porpoising niet kon. Met Charles Leclerc en Carlos Sainz zijn de coureurs in ieder geval in huis om dit te bewerkstelligen.

Voor McLaren zal het droomscenario een zege zijn tijdens een Grand Prix en geregeld het podium halen. Meestrijden met de top drie zal voor Lando Norris en Oscar Piastri een droom zijn waarvan het team de afgelopen jaren alleen maar heeft kunnen en mogen dromen. In 2023 zou dit, dankzij de line-up en de middelen die het team heeft, zomaar eens voor het eerst sinds jaren realiteit kunnen worden. Het zou voor McLaren een terugkeer aan de top betekenen, iets wat het team in het verleden vaker kon zeggen. De afgelopen tientallen jaren was het team echter een stuk minder succesvol. Wellicht wordt 2023 het seizoen waarin deze reeks ten einde komt.

Alpine

Bij Alpine zal het droomscenario er ongeveer hetzelfde uitzien voor 2023. Met Pierre Gasly en Esteban Ocon kunnen er vragen worden gesteld over of de line-up hier goed en getalenteerd genoeg voor is, maar de middelen waarmee het team werk zouden de twee Franse coureurs deze optie wel kunnen geven. Het team is al jaren samen met McLaren 'best of the rest' achter de drie topteams en zal dromen van een plek tussen de drie topteams in 2023. Het meestrijden om zeges en podiumplekken is iets wat Alpine, de jaren daarvoor Renault, al heel lang niet meer heeft kunnen en mogen zeggen. In 2023 komt hier wellicht verandering in.

Aston Martin

Voor Aston Martin is het droomscenario waarschijnlijk ook een kopie van Alpine en McLaren. Meestrijden om zeges en podiumplekken en zich kunnen meten met de drie topteams die de sport de afgelopen tientallen jaren hebben gedomineerd. Voor Aston Martin is deze droom echter nog wat verder weg dan voor Alpine en McLaren. Daar waar deze twee teams al jaren strijden om P4, kan dit van Aston Martin nog niet echt gezegd worden. Het team zal reuzenstappen moeten maken in de ontwikkeling van de auto en de strategische beslissingen die het team maakt om ook maar een kans te hebben om deze droom met Fernando Alonso en Lance Strol te verwezenlijken. Maar goed, daarvoor is het natuurlijk ook een droomscenario.

Voor Alfa Romeo zal het beeld er wat anders uit gaan zien richting 2023. Concurreren met Alpine, McLaren en Aston Martin is in 2023 al een droomscenario voor het team dat vorig jaar al wat stapjes kon zetten richting die droom. Met twee auto's elk weekend meestrijden om plekken in de top 10 en punten en de teams voor hun uitdagen voor de vierde plek in het kampioenschap bij de constructeurs is iets wat als droom gezien kan worden. Sauber en Alfa Romeo gaan binnenkort uit elkaar, en zullen op een mooie manier een einde aan hun samenwerking willen maken. Met Zhou Guanyu en Valtteri Bottas als coureurs moeten ze in staat zijn beter te presteren dan vorig jaar. De vraag is of deze stap ook buiten de baan gemaakt gaat worden op de pitmuur en in de fabriek.

Voor Haas is het droomscenario om niet langer met alleen Kevin Magnussen mee te doen om de tien plaatsen die punten opleveren. Het Amerikaanse team zal hopen dat het met een nieuwe identiteit, titelsponsor en livery consistent met twee auto's punten kan scoren en de teams voor hun af kan troeven. Het doel zal zijn om uit de middenmoot te klimmen en de volgende stap te zetten, met als droomscenario beide auto's consistent in de top tien. De vraag is of het team buiten de baan daar genoeg (financiële) mogelijkheden heeft en het team tijdens het raceweekenden de juiste beslissingen kan maken.

AlphaTauri

Voor AlphaTauri zal alles al bijna beter zijn dan vorig jaar, toen het team teleurstelde. Het team zal als droom echter hebben om met Yuki Tsunoda en Nyck de Vries weer terug naar de betere jaren van het team te gaan, toen het team met twee auto's op consistente basis mee kon doen om de punten in de top tien. Hiervoor zal echter een enorme stap gezet moeten worden op en buiten de baan. De vraag is vooral of dit realistisch is en of het team de mogelijkheden daarvoor heeft. Het blijft namelijk het zusterteam van Red Bull, dat op veel manieren zelfstandig werkt maar toch ook nog afhankelijk is van Red Bull Racing.

Dan Williams. Het team zal niet echt een droom hebben, aangezien het team waarschijnlijk tevreden zal zijn met nagenoeg alles. Veel minder en teleurstellender dan het seizoen 2022 kan eigenlijk bijna niet, terwijl elke verbetering al mooi meegenomen is. De droom van Williams zal vooral zijn dat James Vowles een fantastische teambaas blijkt te zijn die het team weer richting de gloriedagen tussen de jaren 70 en 90 terug kan brengen. Dit zal echter niet in één seizoen gebeuren, gezien het feit dat het team vorig jaar met afstand de minste auto had en tevens twee jonge coureurs (Alexander Albon en Logan Sargeant) voor 2023 op de grid heeft staan. Aansluiting vinden bij de middenmoot zal voor Williams al aanvoelen als een droom die werkelijkheid wordt.